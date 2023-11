Γαβαλάς – Κωνσταντάρας: «Θέλει να βγάζει χρήματα από εμένα»

Ο Λάκης Γαβαλάς έδειξε την φανερή ενόχλησή του για τις δηλώσεις που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον ίδιο, στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast @Star». Αφορμή της δυσαρέσκειας του γνωστού σχεδιαστή ήταν τα αρνητικά σχόλια και η κριτική που του άσκησε ο δημοσιογράφος πριν από λίγες ημέρες μέσα από την εκπομπή «Fay’s Time». Συγκεκριμένα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε αναφέρει ότι ο Λάκης Γαβαλάς κρίνει τους πάντες αρνητικά και κυνηγάει με αυτόν τον τρόπο τη δημοσιότητα, ενώ αμύνθηκε για τον χαρακτηρισμό που του προσέδωσε ο σχεδιαστής ως «κακό παιδί της τηλεόρασης».

Ο Λάκης Γαβαλάς, λοιπόν, είπε αρχικά: «Ο κύριος Κωνσταντάρας ή ο Λάμπρος, γιατί κύριος είναι κάποιος all the way, θέλει να βγάζει χρήματα από εμένα, καθαρά σας το λέω, γιατί τα έχω παρμένα τρελά, με το να λένε διάφορα σχόλια. Μπορείτε να μου πείτε εσείς τι κάνετε; Κάθεστε σε μια καρέκλα και εισπράττετε χρήματα από αυτά που λέμε εμείς. Την άποψή μου θα τη λέω συνέχεια, γιατί έχει βρωμίσει όλο το σύστημα και δεν αντέχω άλλο. Θέλετε να μου πείτε τι άλλο είπε, για να ξέρω και να σας απαντήσω ανάλογα, για να μη θεωρούν ότι δεν ξέρω να απαντώ;».

«Και ξινούλης και κατάξινος είμαι»

Και συνέχισε: «Και ξινούλης και κατάξινος είμαι. Μου αρέσει που είμαι ξινούλης γιατί με αυτό έχω κάνει επιτυχία στη ζωή μου και μου έχει δώσει αξιοπρέπεια. Όταν με ρώτησαν ποιους θεωρώ κακά παιδιά στην ελληνική τηλεόραση, είπα έναν που είναι και φίλος μου, τον Στέφανο Κωνσταντινίδη και αυτόν, γιατί είναι ξινοί. Κάθονται σε ένα πάνελ και η σκαλέτα λέει, “εσύ θα κάνεις τον αυστηρό και εσύ μετά θα απαντάς και θα λες το καλό”. Πώς είναι η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή, που λέει, τι να πει και αυτή η καημένη με το πάνελ που έχει μπλέξει. Πρέπει να έχουν μια ακροαματικότητα. Εγώ γιατί πρέπει να συμμετέχω σε αυτό; Γιατί δε πρέπει να αμφισβητώ αν αυτά που λένε και αυτοί, είναι επίσης μπαρούφες;».

Έπειτα ανέφερε: «Θεωρείτε εσείς και οι τηλεθεατές σας, ότι εγώ αποζητώ να είμαι στην τηλεόραση, για ποιον λόγο; Γιατί ό,τι έκανα, είχε ένα γκελ και μια επιτυχία και γι’ αυτό με έχει αγαπήσει ο κόσμος. Αυτό το αμφισβητούν; Εγώ αμφισβητώ τη δική σας δουλειά. Που κάθεστε σε ένα πάνελ και για να βγάλετε το μεροκάματο κρίνετε τον κόσμο. Κρίνετε τη δουλειά μου.Όχι αγάπη μου, προκειμένου να κάθομαι σε ένα πάνελ και να λέω σαχλαμάρες, σαν αυτές που λέει για μένα, προτιμώ να πηγαίνω στα event και να με θαυμάζουν… Εγώ ξεβουλώνω αισθητική, να βουλώσω τι; Να βουλώσω τρύπες οποιεσδήποτε ή αυτό που λέει να βουλώσω τι; Να μη μιλάω; Αυτό είναι λιγάκι δύσκολο. Αυτή τη στιγμή αμύνομαι σαν ένας άνθρωπος που αδικείται πάρα πολλές φορές. Το βουλώνω ή δε το βουλώνω; Αυτά που λέω όταν δεν το έχω βουλωμένο τον βολεύουν ή δεν τον βολεύουν;».

«Κάποιες φορές ο Λάμπρος λέει πράγματα που δεν ευσταθούν»

Στο τέλος, ο Λάκης Γαβαλάς κατέληξε: «Αν ο Λάμπρος ή ο κάθε Λάμπρος έχει να με αντιμετωπίσει γι’ αυτά που λέω, φυσικά και δεν έχω πρόβλημα…. Κάποιες φορές λέει κάποια πράγματα που δεν ευσταθούν, όπως και τώρα. Δηλαδή, ψάχνω να βγω στη τηλεόραση γιατί έχω ανάγκη από δημοσιότητα; Καταρχήν, όλα τα κανάλια με θέλουν για κάποιο πρότζκετ. Και γιατί όχι, ποιόν θα έχουν που να έχει λόγο, γλωσσάρα, style και να μπορεί να κινήσει τα πάντα. Ποιος θα είναι αυτός; Ας μου δείξουν ένα».

