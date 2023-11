Σεισμός στη Θεσπρωτία

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 20:30 της Τρίτης στη Θεσπρωτία.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Παραμυθιάς. Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στα Ιωάννινα.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.0 occurred 14 km E of #Igoumenítsa (#Greece) 3 min ago (local time 20:30:06). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/iq4YnjJiKi

🖥https://t.co/hbBrmLRv9t pic.twitter.com/GqgdxJrDXM

— EMSC (@LastQuake) November 7, 2023