NBA: Σοβαρός τραυματισμός του Πλάμλι

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς γνώρισαν την ήττα από τους Νιου Γιορκ Νικς με σκορ 111-97 στην Νέα Υόρκη για το NBA στο ντεμπούτο του Τζέιμς Χάρντεν, ωστόσο αυτό ήταν το μικρότερο κακό.

Η πρόωρη αποχώρηση του Μέισον Πλάμλι από το παιχνίδι λόγω τραυματισμού στο γόνατο, προκάλεσε παγωμάρα στο παρκέ. Το παιχνίδι βρισκόταν στην 3η περίοδο όταν ο Τζούλιους Ραντλ βούτηξε στο παρκέ για να προλάβει την μπάλα έπειτα από ένα άστοχο τρίποντο που επιχείρησε. Προς την μπάλα όμως κινήθηκε και ο Πλάμλι, με τον φόργουορντ των Νικς να πέφτει πάνω στο αριστερό πόδι του σέντερ των Κλίπερς, το οποίο έκανε υπερέκταση.

Ο Πλάμλι σφάδαζε από τον πόνο και έμεινε στο παρκέ για αρκετή ώρα, με αποτέλεσμα τελικά να τον βγάλουν οι φυσιοθεραπευτές σηκωτό από το γήπεδο, αφού δεν μπορούσε να βάλει βάρος στο πόδι του. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η έκταση του τραυματισμού, με τους Κλίπερς να φοβούνται πάντως ότι θα χάσουν για καιρό τον back up σέντερ τους.

Mason Plumlee taken out by Julius Randle…😬

Plumlee carried to the locker room…🤕

Can’t believe that we still NBA need a team to call a time out, and the refs can’t stop the game even when a player is clearly hurt!😭pic.twitter.com/mYuYmG9GNM

— Opinionated Fan (@OpinionatedSF19) November 7, 2023