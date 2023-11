Μαρσέλο: Με το κύπελλο που κέρδισε με την με τη Φλουμινένσε, πόσα έχει στην κατοχή του;

Ο Βραζιλιάνος μπακ Μαρσέλο, κέρδισε το Copa Libertadores με τη Φλουμινένσε κόντρα στην Μπόκα Τζούνιορ και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματα του, γι’ αυτό που σύμφωνα με τον ίδιο είναι ο πιο ιδιαίτερος τίτλος που έχει κατακτήσει σε επίπεδο συλλόγου. Η Ρεάλ θα καταλάβει. Είναι ο πιο σημαντικός μου τίτλος σε επίπεδο συλλόγου. Είναι η ομάδα στην οποία μεγάλωσα και ξεκίνησα να παίζω μπάλα, τόνισε ο σπουδαίος Βραζιλιάνος σε δηλώσεις του στο ESPN. Σε αυτές τις λίγες γραμμές, ο έμπειρος μπακ -που φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού, κατέστησε σαφές ότι η Φλουμινένσε είναι κάτι περισσότερο από μια ομάδα για αυτόν.

«Κατέκτησα έναν πολύ σημαντικό τίτλο με τον αγαπημένο μου σύλλογο, τον σύλλογο που μου έδωσε όλα τα εργαλεία για να κάνω την καριέρα μου, με τους υπαλλήλους που με είδαν να μεγαλώνω. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ικανοποιητικό από αυτό. Είναι ανεκτίμητο», πρόσθεσε και είπε.

Kids today won’t understand how good Marcelo was in his prime 🐐

Ένας από τους ελάχιστους τίτλους που του έλειπαν ήταν το Copa Libertadores. Το πήρε και αυτό και έφτασε τα 28 τρόπαια σε μια μυθική καριέρα από το 2005. Τα 25 από τα 28 τα πήρε σε διάστημα 16 χρόνων που ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Συγκεκριμένα, με την βασίλισσα έχει κατακτήσει 6 Πρωταθλήματα, 5 Champions League, 4 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων 5 Σούπερ Καπ Ισπανίας, 3 Σούπερ Καπ Ευρώπης, 2 Κύπελλα Ισπανίας Πρωτάθλημα Καριόκα, τώρα το Κόπα Λιμπερταδόρες και ένα Κύπελλο Συνομοσπονδιών.

Ξεκίνησε να παίζει μπάλα στην Βραζιλία ο οποίος κατάγεται εκεί για λογαριασμό της Φλουμινένσε, έπειτα στις 01/01/2007 πήρε μεταγραφή στην Ρεάλ Μαδρίτης με 6,5 εκ. ευρώ που έμεινε για αρκετά χρόνια μέχρι 02/09/2022, κατέκτησε πολλούς τίτλους και έκανε πολλές γνωριμίες και έπαιξε με επαγγελματίες παίχτες. Στην συνέχεια σε ηλικία 34 ετών, έκανε την έκπληξη στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, που έμεινε 1 χρόνο και λιγότερο. Και τέλος, στις 24/02/2023 ξαναγύρισε στην πατρίδα του και πήγε στην ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του. Συνολικά με όλες τις ομάδες έχει 405 εμφανίσεις, 28 γκολ και 41 ασίστ και με την εθνική Βραζιλίας έχει 63 εμφανίσεις, 6 γκολ και 2 ασίστ.

He’s been a champion of Europe five times.

Now Marcelo is a champion of South America 🏆 pic.twitter.com/gUllkb6EF6

