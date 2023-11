Τότεναμ – Τσέλσι: Ματσάρα στο Λονδίνο

Χθες (6/11) η Τότεναμ υποδέχτηκε την Τσέλσι για την 11η αγωνιστική της Premier League στο Tottenham Hotspur Stadium (Λονδίνο). Η ομάδα του Ποτσετίνο νίκησε με 1-4 την πρώην του ομάδα, Τότεναμ. Υπενθυμίζεται πως ο Αργεντινός εκτόξευσε την ομάδα στον πάγκο των «πετεινών» από το 2014 μέχρι το 2019 και αν και δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο, έφερε την Τότεναμ κοντά στην κορυφή και ουσιαστικά την έφτασε να θεωρείται μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.

Το γεμάτο φάσεις παιχνίδι θα μείνει στην ιστορία του πρωταθλήματος μεταξύ των 2 ομάδων, με 2 κόκκινες για την Τότεναμ, 4 γκολ που ακυρώθηκαν (2 Τότεναμ και 2 Τσέλσι) και μια ανατροπή της Τσέλσι με σκορ 1-4. Με το χθεσινό αποτέλεσμα, η Τότεναμ παραμένει στην 2η θέση με 26 βαθμούς κάτω από τους “πολίτες” με 27 βαθμούς, ενώ η Τσέλσι ξεκόλλησε από την 13η θέση και ανέβηκε στην 10η θέση με 15 βαθμούς πάνω από την Κρίσταλ Πάλας που ισοβαθμούν.

Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου… καλωσόρισε με γκολάκι τον Ποτσετίνο, αφού προηγήθηκε μόλις στο 6ο λεπτό με τον Κουλουσέβσκι. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 14ο λεπτό ο Σον σκοράρει για τα σπιρούνια, όμως το VAR έδειξε οφσάιντ του Σον με αποτέλεσμα να παραμένει το 1-0 για τους γηπεδούχους. Στην συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι απαντούν με 2 γκολ στο 21ο λεπτό και στο 28ο λεπτό, τα οποία όμως και ακυρώθηκαν. Αυτό του Στέρλινγκ λόγω χάντμπολ, όπως διαπίστωσε ο διαιτητής στο VAR και του Καϊσέδο λόγω οφσάιντ (με σουτ εκτός περιοχής στο 28ο λεπτό, όπως έδειξε ξανά το VAR).

Λίγο αργότερα, στο 33ο λεπτό ο Ρομέρο τιμωρήθηκε για ένα από τα δύο τάκλιν του στην περιοχή, αυτό στον Ένσο Φερνάντες, που επέφερε και την αποβολή του, και έτσι η Τότεναμ έμεινε με 10 παίχτες. Η Τσέλσι το εκμεταλλεύτηκε την αποβολή και ισοφάρισε στο 35ο λεπτό με τον Πάλμερ που εκτέλεσε εύστοχα κι έγραψε το 1-1. Υπήρχε πολλή ένταση στον αγωνιστικό χώρο με τον Ποστέκογλου να παίρνει κίτρινη κάρτα διότι μπήκε μέσα στο γήπεδο. Και πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου έκανε 2 αλλαγές με τους Hojbjerg και Έμερσον Ρόγιαλ αντί των van de Ven και τον Μάντισον. Συνολικά στο πρώτο ημίωρο, υπήρχαν 2 γκολ, 3 γκολ που ακυρώθηκαν, 5 κίτρινες και μια κόκκινη.

33′ 🟥 Cristian Romero is sent off

35′ 🎯 Cole Palmer converts penalty@ChelseaFC are back on level terms with Spurs ⚖️#TOTCHE pic.twitter.com/0rgtmoNswo

— Premier League (@premierleague) November 6, 2023