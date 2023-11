Τότεναμ – Τσέλσι: Και οι δύο ομάδες ψάχνουν την νίκη

Σήμερα (6/11, 22:00) η Τότεναμ υποδέχεται την Τσέλσι στο Λονδίνο στο Tottenham Hotspur Stadium, για την 11η αγωνιστική Premier League. Οι 2 ομάδες θέλουν την νίκη, για τους δικούς τους λόγους. Στα επόμενα παιχνίδια, η Τότεναμ αντιμετωπίζει την Γούλφς (11/11) και η Τσέλσι την Σίτι (12/11).

Η Τότεναμ απόψε θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό για να περάσει ξανά στην πρώτη θέση. Υπενθυμίζεται ως τώρα βρίσκεται στην 2η θέση με 26 βαθμούς κάτω από την Σίτι που έχει 27 βαθμούς, ενώ η Τσέλσι θέλει το διπλό για να ανέβει στην βαθμολογία, διότι βρίσκεται στην 13η θέση.

Οι 2 ομάδες είχαν συναντηθεί ξανά στις 26/02/2023 με την Τότεναμ να επικρατεί με 2-0. Τα σπιρούνια, από το 2015 έχουν 6 νίκες, 6 ισοπαλίες και 13 ήττες από την Τσέλσι.

Η ομάδα του Ποστέκογλου, του ελληνοαυστραλού προπονητή της Τότεναμ, έχει μια καλή πορεία με την καινούργια του ομάδα, που στο πρωτάθλημα δεν σημείωσε καμία ήττα ενώ έχει 2 ισοπαλίες και 8 νίκες. Τα δύο τελευταία του παιχνίδια ήταν νικηφόρα, της Κρίσταλ Πάλας με σκορ 1-2 και της Φούλαμ με 2-0. Στα ντέρμπι που έχει παίξει η Τότεναμ δεν έχει καμία ήττα με την Λίβερπουλ (2-1) και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-0), ενώ με την Άρσεναλ ήρθε ισοπαλία 2-2. Έχει 6 απώλειες με τους Perisic, Sessegnon, Solomon, Whiteman, Davies και τον Ubogie να μην τους έχει στην διάθεση του ο προπονητής.

Από την άλλη, η ομάδα του Ποτσετίνο χρειάζεται μπόλικη δουλειά ακόμη διότι βρίσκεται πολύ κάτω στην βαθμολογία ύστερα από 2 χρόνια που δεν είναι στην τελική 5αδα. Οι “συνταξιούχοι” τα 3 τελευταία παιχνίδια που έχουν παίξει σημείωσαν μια νίκη από την Μπλάκμπερν με 2-0 στο κύπελλο Αγγλίας, μια ήττα από την Μπρέντφορντ με 0-2 και μια ισοπαλία από την Άρσεναλ με 2-2.

