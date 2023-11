Formula 1: Η FIA κάλεσε τον οργανισμό του GP

Στην Βραζιλία στο Grand Prix του Σάο Πάουλο (4/11), είδαμε μια επανάληψη του σκηνικού της φετινής σεζόν της Formula 1, τουλάχιστον όσον αφορά το νικητή. Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing άντεξε στην πίεση που δέχτηκε από τον Λάντο Νόρις στο πρώτο στάδιο του αγώνα και πήρε τελικά μια εύκολη νίκη, που είναι η 17η φετινή του. Ο Νόρις, όπως και στο Σπριντ του Σαββάτου, τερμάτισε στη 2η θέση. Επιστροφή στο βάθρο για τον εντυπωσιακό Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος έδωσε επική μάχη με τον Σέρχιο Πέρεζ για την 3η θέση. Οι δύο πρώτοι είχαν βάλει το «cruise control» προς τον τερματισμό αλλά πίσω τους δινόταν μια επική μάχη.

Ο Μεξικανός ωστόσο δεν το έβαζε κάτω και συνέχιζε να προσπαθεί με τον Πέρεζ να παίρνει την 4η θέση ενώ ο Αλόνσο την 3η θέση. Στο τέλος, ο Φερστάπεν πήρε τη νίκη και ο Νόρις δεν κατάφερε να τον αμφισβητήσει όσο θα ήθελε και αρκέστηκε στη 2η θέση, δείχνοντας ωστόσο ότι η McLaren αυτήν τη στιγμή είναι το 2ο ταχύτερο μονοθέσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί, πολλοί Βραζιλιάνοι θεατές σκαρφάλωσαν από την περίφραξη και μπήκαν μέσα στην πίστα του Ιντερλάγκος, καθώς οι οργανωτές αδυνατούσαν να τους ελέγξουν πλήρως, πριν την προκαθορισμένη ώρα εισόδου τους και ενώ η πίστα ήταν ακόμη σε “live” λειτουργία. Τα μονοθέσια είχαν φύγει από την πίστα και είχαν επιστρέψει στο παρκ φερμέ όταν έγινε η είσοδος των πρώτων θεατών, και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, αλλά η παρουσία τους μέσα στο σιρκουί πριν την προκαθορισμένη ώρα προκάλεσε την ανησυχία των αγωνοδικών. Έτσι, οι τελευταίοι κάλεσαν τους οργανωτές του αγώνα σε απολογία.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου συνολικά 267.000 θεατές παρακολούθησαν το 20ό φετινό αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 – αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τον αγώνα της Βραζιλίας. Το αποψινό συμβάν δεν ήταν, πάντως, τόσο σοβαρό όσο του GP Αυστραλίας φέτος, που οι θεατές μπήκαν στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ ενώ ο αγώνας ακόμη εξελισσόταν. Στον αγώνα της Ωκεανίας η FIA έφτασε στο συμπέρασμα πως “τα μέτρα ασφαλείας και τα πρωτόκολλα που θα ίσχυαν δεν επεβλήθησαν, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα περιβάλλον ελλιπούς ασφάλειας για τους θεατές, τους οδηγούς και τους αξιωματούχους του αγώνα”. Η κατάληξη για το θέμα της Αυστραλίας ήταν να υποσχεθούν οι οργανωτές να λάβουν και να περιφρουρήσουν επιπλέον μέτρα για τον αγώνα του 2024, συνεπώς κάτι ανάλογο πρέπει να αναμένεται τώρα και για την υπόθεση της Βραζιλίας.

