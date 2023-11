Μπλίνκεν Κύπρος: Στο επίκεντρο η δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για τους άμαχους της Γάζας

Εκτακτη στάση στην Κύπρο πραγματοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη σε συνάντηση που είχαν στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Κατά τη συνάντησής τους συζητήθηκε η κατάσταση στην περιοχή. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ βρέθηκε για μια ακόμη φορά στο Ισραήλ και μίλησε με ηγέτες αλλά και ομολόγους του από την περιοχή. Οπως αναφέρει το sigmalive.com, ο Μπλίνκεν εξέφρασε ευχαριστίες προς την Κυπριακή Δημοκρατία για τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ως προς το θέμα των εκκενώσεων υπηκόων διαφόρων χωρών, μεταξύ των οποίων και των ΗΠΑ.

US Secretary of State Blinken made a previously unannounced visit to the Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus; He met with the President and the Minister of Foreign Affairs on his plane

Blinken made an unannounced visit to the West Bank city of Ramallah this morning. pic.twitter.com/cnZKGxTfsA

