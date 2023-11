Τζόκοβιτς Παρίσι: Έγραψε ιστορία ο Σέρβος, κατέκτησε τον 97ο τίτλο του

Ιστορία έγραψε στο Παρίσι και στο θρυλικό Μπερσί ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος τενίστας που είναι στο Νο1 κόσμου κέρδισε 6-4, 6-3 τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στον τελικό της Κυριακής και έφτασε στους 97 τίτλους καριέρας και έγινε ο πρώτος παίκτης με 40 τίτλους Masters! Πλέον θέλει 6 για να ισοφαρίσει στη 2η θέση τον Ρότζερ Φέντερερ που έχει 103.

Moment of magic ✨ @GrigorDimitrov not going down without a fight #RolexParisMasters pic.twitter.com/ABEwCI6wdG

Not taking no for an answer @DjokerNole leads a break in the second set #RolexParisMasters pic.twitter.com/HxzBYYCcAI

— Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2023