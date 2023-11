Ντόρτμουντ – Μπάγιερν Μονάχου: Γερμανικό ντέρμπι

Σήμερα (4/11, 19:30) για την 10η αγωνιστική της Bundesliga, η Ντόρτμουντ υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στην καυτή έδρα Signal Iduna Park. Συγκεκριμένα οι 2 ομάδες πρώτη φορά που δεν βρίσκονται στην 1η και στην 2η θέση, αλλά η Μπάγερν είναι 2η θέση με 23 βαθμούς κάτω από την Λεβερκούζεν του Τσάβι Αλόνσο (πρώην παίχτης της Μπάγερν και της Ρεάλ) και οι κιτρινόμαυροι στην 4η θέση.

Οι Ντόρτμουντ έχει να νικήσει την αιώνια αντίπαλο της εντός έδρας από της 3/8/2019 όταν την είχε κερδίσει με σκορ 2-0, ενώ στην τελευταία αναμέτρηση στο γήπεδο τους στις 8/10/2022 είχαν φέρει ισοπαλία 2-2. Να σημειωθεί ότι, στις δέκα τελευταίες αναμετρήσεις τους η Μπάγερν έχει 9 νίκες και 1 ισοπαλία!

We haven’t lost the last ten matches against Dortmund and we’ll give everything to keep this streak going #MiaSanMia #BVBFCB pic.twitter.com/h2XsItV39F

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) November 3, 2023