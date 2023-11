Αρντά Γκιουλέρ: Μεταμορφώθηκε στην Βασίλισσα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι ανακοίνωσε την απόκτηση του Αρντά Γκιουλέρ από την Φενέρ, του ταλαντούχου Τούρκου ποδοσφαιριστή που βρισκόταν μία ανάσα από την Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, το ντεμπούτο με την βασίλισσα καθυστερεί εξαιτίας του τραυματισμού του στο γόνατο, που υπέστη στη διάρκεια της προετοιμασίας του με την ομάδα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και ξεκίνησε άμεσα την αποθεραπεία του. Μέσα στο διάστημα των δύο μηνών που έμεινε εκτός των ομαδικών προπονήσεων έκανε τρομερή δουλειά, προκειμένου να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στο χορτάρι.

Ο 18χρονος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής έδειξε από νωρίς την αξία του και με την ομάδα της Φενέρ είχε συνολικά 32 εμφανίσεις με 7 γκολ από το 2021 εώς το 2022-23 κατακτώντας και το Κύπελλο Τουρκίας. Κατάφερε να συμμετέχει στην εθνική ομάδα της Τουρκίας, με 10 συνολικά συμετοχές και 5 γκολ. Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να τον αποκτήσει φέτος το καλοκαίρι με συμβόλαιο έως 30/06/2029, δαπανώντας για την απόκτησή του 20 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 2.500.000 € περισσότερα από την ρήτρα που είχε θέσει η Φενέρ.

July 5 to November 4 – Madridistas have waited FOUR LONG MONTHS to watch Arda Güler in action in Royal Whites.

Wake up baby, the agonizing wait is over. We can finally watch Arda lighting up the Bernabéu with his mesmerizing skills!pic.twitter.com/noQDYxCMVo

