Δηλητηρίαση με μανιτάρια: Σοκ στην Αυστραλία, συνελήφθη 49χρονη

Μια γυναίκα από την Αυστραλία συνελήφθη σήμερα το πρωί της Πέμπτης με την κατηγορία για φόνο αφού φαίνεται να σέρβιρε δηλητηριώδη μανιτάρια στα πρώην πεθερικά της. Η Εrin Patterson, 49 ετών, είχε σερβίρει στην οικογένεια γεύμα, μετά το οποίο τρία άτομα, στο οποία περιλαμβάνονταν και τα πρώην πεθερικά της, αρρώστησαν και πέθαναν. Ένα τέταρτο άτομο επέζησε. Οι τοξικολογικές εκθέσεις δείχνουν ότι τα θύματα κατανάλωσαν μανιτάρια deathcap. Η 49χρονη υποστηρίζει ότι είναι αθώα. Έχει δηλώσει ότι δεν δηλητηρίασε σκόπιμα τους καλεσμένους της στο γεύμα στην πόλη Leongatha της Βικτώριας στις 29 Ιουλίου. Ο πρώην σύζυγός της Simon Patterson είχε επίσης προσκληθεί στο οικογενειακό γεύμα, αλλά δεν μπόρεσε να έρθει την τελευταία στιγμή. Η Erin Patterson κατονομάστηκε ως ύποπτη από την αστυνομία, αφού η ίδια και τα δύο παιδιά της εμφανίστηκαν σώοι μετά το γεύμα.

#Breaking: Erin Patterson has been charged with three counts of murder, plus five counts of attempted murder. Full details tonight on #TheLatest #7NEWS pic.twitter.com/BLBP1HO6Pt

— The Latest from 7NEWS (@Latestfrom7NEWS) November 2, 2023