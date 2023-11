Μέσι Χρυσή Μπάλα: «Είσαι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών;»

Μετά την κατάκτηση της 8ης Χρυσής Μπάλας στην τεράστια καριέρα του, ο Λιονέλ Μέσι ρωτήθηκε για το αν πιστεύει πως είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Ο Αργεντίνος σταρ κατέκτησε τη Δευτέρα την 8η «Χρυσή Μπάλα» στην καριέρα του, μετά και την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022. Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Μέσι ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν θεωρεί τον εαυτό του ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. «Δεν ξέρω αν είμαι ο καλύτερος στην ιστορία του αθλήματος και δεν είναι κάτι που σκέφτομαι», απάντησε αρχικά ο Λιονέλ Μέσι.

«Όμως, το να συγκαταλέγομαι ανάμεσα στους κορυφαίους είναι ένα δώρο για εμένα», ανέφερε ο Αργεντίνος σταρ. «Είναι κάτι σπουδαίο. Το ποδόσφαιρο παίζεται παντού από οποιονδήποτε, από πολύ νεαρή ηλικία. Κάθε παιδί θέλει να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, οπότε το να μου λέτε πως είμαι ανάμεσα στους κορυφαίους είναι μεγάλη τιμή για εμένα και είμαι περήφανος».

Lionel, are you the best player in history?

💬 Messi got an answer! #ballondor pic.twitter.com/kWqY7SVmuE

