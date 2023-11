Μεντβέντεφ δάχτυλο: Η χειρονομία του τενίστα έφερε αντιδράσεις

Για άλλη μία φορά, αυτή τη φορά στο Παρίσι, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ήρθε σε αντιπαράθεση με θεατές. Κατά την διάρκεια του αγώνα του με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, οι Παριζιάνοι έδειχναν ξεκάθαρα πως υποστηρίζουν τον Βούλγαρο και λίγο πριν χάσει το ματς ο Μεντβέντεφ, πέταξε από τα νεύρα του την ρακέτα του στο έδαφος. Το κοινό τον γιούχαρε, αυτός τους έκανε νοήματα να σωπάσουν, αλλά δεν κατάφερε να ηρεμήσει και στο τέλος έχασε το ματς. Κατά την αποχώρησή του ωστόσο, κι ενώ δίπλα του ορισμένοι τον χειροκροτούσαν, αυτός… άπλωσε το μεσαίο του δάχτυλο και παρίστανε ότι απλά το… κοιτάζει, όμως οι θεατές που είδαν τις κινήσεις του, κατάλαβαν πως απευθυνόταν σε αυτούς και άρχισαν να τον γιουχάρουν.

Daniil Medvedev was asked if he was giving the middle finger to the crowd:

“Middle finger? No. I was looking at my nail. Why would I do that to this beautiful Parisian crowd?” 😂

pic.twitter.com/9k2ZRzz3fr

