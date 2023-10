Κόνι Μεταξά Αμερική: Ένα από τα μεγαλύτερά μου λάθη ήταν ότι την άφησα

Η Κόνι Μεταξά έκανε δηλώσεις και αποκάλυψε ποιο θεωρεί το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει στη ζωή της. Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» κι είπε αρχικά: «Από τα πιο μεγάλα λάθη που έχω κάνει είναι που άφησα την Αμερική και δεν προσπάθησα παραπάνω. Αλλά δεν θα είχα γνωρίσει τον Μάριο». Για το «πέρασμα» που έκανε από τη σειρά «Ο Γιατρός», είπε: «Δεν άκουσα κάτι αρνητικό».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ήταν από τις πιο ωραίες δουλειές μου το Just. Μετά από εκεί, προτάσεις είχα για το Πρωινό. Ήταν παράξενο κι άβολο, το θέμα ήταν ότι δεν κολλούσα πουθενά». Όσο για τη δουλειά της ως influencer, δήλωσε: «Όλοι ξέρουμε τι δουλειά έχει ο influencer, εννοείται ότι είναι πιο εύκολο από άλλες δουλειές, αλλά είναι 24 ώρες το 24ωρο». Τέλος, είπε: «Ποτέ δεν θα μου φύγει το όνειρο της υποκριτικής. Είναι ό,τι χειρότερο να ακούω “τι να μας πει η κόρη του Πανταζή”. Πρέπει να δουλεύεις 10 φορές περισσότερο από τους άλλους»

Η επαγγελματική της πορεία από την αρχή της καριέρας της

Έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως ηθοποιός το 2014, συμμετέχοντας στη σειρά του MEGA, «Μοντέρνα Οικογένεια», όπου υποδύθηκε την κόρη των Κώστα Κόκλα και Ζέτας Δούκα.Το 2015, κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι «Feel The Music» με τη δισκογραφική εταιρία Heaven Music και παράλληλα, ξεκίνησε live εμφανίσεις στο Gialino Music Theater μαζί με τον πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή. Το 2015 επίσης συμμετείχε στο cabaret show «Εδώ και Τώρα». Το 2016, συνεργάστηκε με τους Arva, Issoropistis, Koba & P.L. για το τραγούδι «Risko».

Το 2017, συμμετείχε ως διαγωνιζόμενη στο ελληνικό σόου μεταμφιέσεων «Your Face Sounds Familiar» και την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το τραγούδι «Sha La La» μαζί με την Josephine.Το τραγούδι αυτό αποτελεί επανεκτέλεση του τραγουδιού «Κι όλο χάλαγε τ’ αμάξι» του Νότη Χριστοδούλου. Τη χειμερινή σεζόν 2017-2018 έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο, με την παράσταση «Πετάει Πετάει» στο Θέατρο Χυτήριο ενώ έκανε και ζωντανές εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο BOX Athens με τους Melisses, Τάμτα, DJ Young & Animando.

Η επαγγελματική της πορεία από το 2018 και ύστερα

Το 2018, έπαιξε σε ένα επεισόδιο της σειράς «Έγκλημα και Πάθος» καθώς και στην κινηματογραφική ταινία «Μαζί Τα Φάγαμε». Το 2019 έκανε ζωντανές εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο Fantasia Live, εμφανίστηκε στα Mad Video Music Awards όπου ερμήνευσε μαζί με τις Ιλένια Ουίλιαμς και Stefania μια διασκευή του ισπανικού τραγουδιού «Con Calma» και κυκλοφόρησε το τραγούδι «Πάω» με την Ήβη Αδάμου από την δισκογραφική εταιρία Panik Records.

Τη χειμερινή σεζόν 2019-2020 έκανε ζωντανές εμφανίσεις στο Fantasia Live με τους Κωνσταντίνο Αργυρό, Stan, Ήβη Αδάμου και Animando. Το 2020 κυκλοφόρησε τα τραγούδια «Kamikaze», «Bye Bye» (με τον Gameboy) και «Μόνο Πάγο» (με τον Τάσο Ξιαρχό) ενώ συμμετείχε και ως διαγωνιζόμενη (προπονήτρια του χορογράφου Τάσου Ξιαρχό) στο μουσικό σόου «Just the 2 Of Us». Τη σεζόν 2020-2021 συμμετείχε ως συμπαρουσιάστρια στην εκπομπή «Το Πρωινό» με την Φαίη Σκορδά. Το 2021, ήταν παρουσιάστρια στα backstage των Mad Video Music Awards,συμμετείχε μαζί με τον Τάσο Ξιαρχό στα Madwalk όπου ερμήνευσαν το τραγούδι Roses – Born to Die και κυκλοφόρησε δύο τραγούδια: το “Aye Aye” και το “ΑΜΑΝ”. Το 2022, κυκλοφόρησε τα τραγούδια “OPA” και “Καρχαρίας”.