Χρυσή μπάλα: Για όγδοη φορά την σήκωσε ο Μέσι

Στην χθεσινή λαμπρή τελετή που διοργάνωσε στο “Théâtre du Châtelet”, ο Αργεντινός σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα για όγδοη φορά στην καριέρα του και είναι ο βασιλιάς του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο Μέσι, αύξησε τη διαφορά του στις τρεις κατακτήσεις από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι δεύτερος, έχοντας κατακτήσει το σχετικό βραβείο πέντε φορές. Ο Αργεντινός κέρδισε το βραβείο χάρη στην κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 με την εθνική Αργεντινής, το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από την συλλογή του.

Οι τρεις που ήταν στην τελική κατάταξη για την κατάκτηση της χρυσής μπάλας ήταν οι Μέσι, Χάαλαντ και Εμπαπέ. Στην μεγάλη βραδιά καλεσμένος ήταν και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, οποίος παρέδωσε και την χρυσή μπάλα στον 36χρονο. Το εντυπωσιακό μάλιστα, είναι πως κέρδισε το βραβείο στην πρώτη επαγγελματική του χρονιά που βρίσκεται εκτός Ευρώπης και μάλιστα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τον GOAT να αφήνει την Παρί έπειτα από δύο χρόνια και να υπογράφει στις 15 Ιουλίου 2023 συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών με την Ίντερ Μαϊάμι.

Σε μια συγκινητική ομιλία, ο “χρυσός” Μέσι αφιέρωσε το κορυφαίο ατομικό τρόπαιο του ποδοσφαίρου, στον ανεπανάληπτο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος θα έκλεινε χθες (30/10) 63 χρόνια ζωής. «Ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με ψήφισαν. Θέλω να το μοιραστώ με τους συμπαίκτες μου στην Εθνική Αργεντινής για αυτά που πετύχαμε. Με τον Χούλιαν Άλβαρες, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον Λαουτάρο, να το μοιραστώ και με το τεχνικό επιτελείο. Θέλω να πω πολύ καλά λόγια για τον Κιλιάν Μπαπέ, έκανε φοβερή σεζόν, όπως και ο Χάαλαντ… Ήταν εντυπωσιακοί και οι δύο. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα πάρουν αυτό το βραβείο και οι δύο.

Είμαι τυχερός γιατί έχω βιώσει τέτοιες βραβεύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Αυτό που μου έλειπε ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο, το καταφέραμε και έκτοτε έχω πάρει πολλή αγάπη απ’ τους συμπατριώτες μου. Θέλω φυσικά να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου που ήταν δίπλα μου και στις άσχημες στιγμές. Με τη βοήθεια της οικογένειάς μου έχω εκπληρώσει όλους τους στόχους μου στο ποδόσφαιρο. Άφησα τελευταίο τον Ντιέγκο Μαραντόνα… Λάτρευε το ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ στα γενέθλια του Μαραντόνα και το μοιραζόμαστε μαζί του. Ντιέγκο, όπου κι αν είσαι αυτό είναι για σένα. Αυτό το βραβείο το μοιράζομαι με όλους εσάς στην Αργεντινή. Όλα τα βραβεία είναι ιδιαίτερα, το πιο σημαντικό είναι αυτό που κατακτάς με την ομάδα σου και όχι οι ατομικές διακρίσεις. Είδαμε την Σίτι που τα κατέκτησε όλα, είναι ωραίο να παίρνεις την αναγνώριση αλλά το πιο σημαντικό βραβείο είναι το ομαδικό».

