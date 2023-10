Formula 1: Απόλυτη κυριαρχία του Φερστάπεν στο Μεξικό

Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε την 16η νίκη του σε 19 αγώνες της φετινής Formula 1, σε μια σεζόν τέτοιας κυριαρχίας που ποτέ άλλοτε δεν έχει γνωρίσει το σπορ. Στο επεισοδιακό GP του Μεξικού, ο Σέρτζιο Πέρεζ εγκατέλειψε στην πρώτη στροφή μετά από σύγκρουση με τον Σαρλ Λεκλέρ, και έπειτα από διακοπή περίπου 20 λεπτών μετά από σφοδρό ατύχημα του Κέβιν Μάγκνουσεν στον 33ο γύρο.

Ο Λιούις Χάμιλτον βγήκε νικητής της μάχης με τη Ferrari για το δεύτερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας πίσω του τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, ενώ μετά τη διακοπή ο Λάντο Νόρις έδειξε με τον ρυθμό του ότι η McLaren είχε την ταχύτητα να μπει στη μάχη αυτή – αλλά ο Άγγλος πλήρωσε τα λάθη του στις χθεσινές δοκιμές κατάταξης.

Στην εκκίνηση ο Φερστάπεν, από την 3η θέση, εκμεταλλεύτηκε το slipstream των δύο Ferrari και τις πέρασε για να πάρει την πρωτοπορία. Πιο πίσω, ο Πέρεζ έκανε την καλύτερη φετινή του εκκίνηση και προσπάθησε από την εξωτερική περνώντας τον Λεκλέρ. Όμως, οι δύο Red Bull στρίμωξαν τον Μονεγάσκο, η RB19 του Πέρεζ προσέκρουσε στη Ferrari, απογειώθηκε και προσγειώθηκε στην έξοδο διαφυγής. Στο συμβάν έσπασε ο πλευρικός αεραγωγός και το ψυγείο της RB19 – αναγκάζοντας τον Μεξικανό να γυρίσει στα πιτς και να εγκαταλείψει.

Screams and gasps from the Turn 1 grandstands as Checo collides with Charles 😱#F1 #MexicoGP (🎥 @rebecaafz) pic.twitter.com/lop3eaJO3M

— Formula 1 (@F1) October 30, 2023