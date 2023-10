Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Δύσκολο ντέρμπι!

Γράφει ο Κωνσταντίνος Καραμάνογλου

Τελειόφοιτος Sport Management

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ σήμερα (30/10, 20:15 ΕΡΤ) τον Παναθηναϊκό για την 4η αγωνιστική της Basket League. Αναλυτικά, οι 2 ομάδες δεν βρίσκονται στην κορυφή στον βαθμολογικό πίνακα. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 4η θέση με 6 βαθμούς, ο Κολοσσός Ρόδου στην 5η θέση με 6 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός στην 6η θέση με 6 βαθμούς, με τη διαφορά καλαθιού να την έχει ο Ολυμπιακός.

Και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη για να ανεβούνε. Όμως οι ερυθρόλευκοι με την βοήθεια του κόσμου ελπίζουν για την νίκη και για ένα καλό αποτέλεσμα, διότι και οι δύο ομάδες έρχονται με άλλη ψυχολογία από τα προηγούμενα νικηφόρα παιχνίδια που είχαν στην EuroLeague.



Στατιστικά των δύο ομάδων

Οι διαφορές μεταξύ του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού είναι οι εξής, οι Πειραιώτες εκδηλώνουν περισσότερες κατοχές σε κατάσταση Catch and Drive και με κοψίματα στο καλάθι (απόρροια της καλής κυκλοφορίας της μπάλας που τους χαρακτηρίζει) και ο Παναθηναϊκός περισσότερες σε κατάσταση Pick and Roll όπου τελειώνει την φάση ο ψηλός και off screen. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό – πέρα από την διαφορά φιλοσοφίας – είναι ότι ο Παναθηναϊκός των πολλών νέων προσώπων προτιμάει προς το παρόν να κάνει απλά πράγματα στην επίθεση (όπως ένα σκριν πάνω στην μπάλα ή μακριά από αυτή) πριν μπει σε πιο πολύπλοκα συστήματα, ενώ ο Ολυμπιακός έχει την συνοχή λόγω της διατήρησης του κορμού του (και της άμεσης ενσωμάτωσης των Μιλουτίνοβ και Γουίλιαμς-Γκος) για να παίξει ένα μπάσκετ με αρκετή κίνηση μακριά από την μπάλα.

Από όπλα πλευρά και να το εξετάσει πάντως κάποιος, τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός είναι ομάδες που στηρίζουν μεγάλο κομμάτι της δημιουργίας τους στο Pick and Roll. Η παρουσία των Γουόκαπ και Γουίλιαμς-Γκος στον Ολυμπιακό (που τρέχουν το 55% των Pick and Roll των “ερυθρόλευκων” όπου εκτελεί ο χειριστής), αλλά και (σε δεύτερο χρόνο) των Λαρεντζάκη, Μπραζντέικις και Κάναν να ακολουθούν είναι ο λόγος που ισχύει αυτό. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, ξέρει ότι χρειάζεται από τους Σλούκα και Βιλντόσα σε πρώτο χρόνο να δημιουργήσουν καταστάσεις. Οι “ερυθρόλευκοι” αμύνθηκαν κατά την προσφιλή τους συνήθεια με Flat στο Pick and Roll του Παναθηναϊκού στο ματς του ΟΑΚΑ για την EuroLeague, ζητώντας από τους γκαρντ τους να σπάνε τα σκριν. Σε εκείνο το παιχνίδι είχαν ως βασικό στόχο να κόψουν την δημιουργία του Σλούκα, ο οποίος είχε μεν 20 πόντους και 3 ασίστ, αλλά παράλληλα και 7 λάθη.

Το κασκόλ που έφτιαξε ο Γιαννακόπουλος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω instagram story, αποκάλυψε ότι έχει φτιάξει κοινά κασκόλ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, εξήγησε ότι θα ήθελε να πάει στο αποψινό ντέρμπι και ζήτησε να γίνει ένα όμορφος αγώνας χωρίς προκλήσεις. Επίσης, ο ίδιος δήλωσε πως:

“Εγώ με όλη την καλή διάθεση είχα φτιάξει αυτά εδώ τα κασκολάκια, εδώ και καιρό, για να κατέβω σήμερα στο ΣΕΦ, φορώντας το έτσι και να δώσω από ένα τόσο στον Παναγιώτη όσο και στον Γιώργο, για να περάσουμε ένα μήνυμα ότι στο μπάσκετ δεν χωράει η βία…”