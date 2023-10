Ρατσιστκή επίθεση στο γήπεδο: Εικόνα ντροπής στο Championship

Η Λέστερ έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς (2-1) και συνέχισε την πολύ καλή της πορεία στην Championship, ωστόσο το παιχνίδι στιγματίστηκε από την ξεδιάντροπη και θλιβερή ρατσιστική επίθεση της οποίας έπεσε θύμα ο Στεφί Μαβιντιντί.

Ο Άγγλος φορ άνοιξε το σκορ για τις «Αλεπούδες» στο 30′ και έτρεξε να πανηγυρίσει προς την κερκίδα. Τότε όμως, ένας οπαδός των γηπεδούχων κινήθηκε προς το μέρος του και ακριβώς μπροστά του άρχισε να του κάνει χειρονομίες, παριστάνοντας, μεταξύ άλλων, τη μαϊμού και δείχνοντάς τον.

Το video της συγκεκριμένης επίθεσης έχει ήδη κάνει γύρο των social media και βάσει του αγγλικού δεδικασμένου θεωρείται δεδομένο πως ο συγκεκριμένο ανεγκέφαλος θα αποκλειστεί δια βίου από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

He’s scored a goal against your team.

Sort yourself out.

You’re a disgrace! pic.twitter.com/BebIc4VS2u

— Jonathan Walters (@JonWalters19) October 28, 2023