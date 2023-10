Χόκεϊ, αθλητής σκοτώθηκε σε αγώνα: Φρικτός θάνατος για 29χρονο

Οι Nottingham Panthers επιβεβαίωσαν ότι ο παίκτης τους Άνταμ Τζόνσον πέθανε στο νοσοκομείο μετά από «ένα φρικτό ατύχημα» κατά τη διάρκεια ενός αγώνα χόκεϊ επί πάγου εναντίον των Sheffield Steelers. Ο 29χρονος Αμερικανός φέρεται να κόπηκε στον λαιμό κατά τη δεύτερη περίοδο του αγώνα στην Utilita Arena του Σέφιλντ. Το παιχνίδι διακόπηκε καθώς ο Τζόνσον έλαβε τις πρώτες βοήθειες στον πάγο, με τους παίκτες να σχηματίζουν ένα δαχτυλίδι γύρω του πριν τοποθετηθούν προστατευτικές οθόνες.

Οι παίκτες επέστρεψαν στα αποδυτήρια πριν το κοινό των 8.000 ατόμων βγει από το Sheffield Arena. Ο Τζόνσον μεταφέρθηκε αργότερα στο Βόρειο Γενικό Νοσοκομείο του Σέφιλντ.

«Οι Nottingham Panthers είναι πραγματικά συντετριμμένοι που ανακοινώνουν ότι ο Άνταμ Τζόνσον πέθανε τραγικά μετά από ένα φρικτό ατύχημα στον αγώνα στο Σέφιλντ χθες το βράδυ.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q

«Θα λείψει πολύ στον σύλλογο και δεν θα τον ξεχάσει ποτέ. Ο Άνταμ, το νούμερο 47 μας, δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός παίκτης χόκεϊ επί πάγου, αλλά και ένας σπουδαίος συμπαίκτης και ένας απίστευτος άνθρωπος με όλη του τη ζωή μπροστά του. Οι Panthers θα ήθελαν να στείλουν τις σκέψεις και τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του Άνταμ, τη σύντροφό του και όλους τους φίλους του σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Όλοι στον σύλλογο, συμπεριλαμβανομένων των παικτών, του προσωπικού, της διοίκησης και της ιδιοκτησίας είναι συντετριμμένοι με την είδηση του θανάτου του Άνταμ». Μετά το τραγικό περιστατικό, η Elite Ice Hockey League επιβεβαίωσε ότι όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες την Κυριακή θα αναβληθούν.

Whether you are a member of the hockey community or not, please join in sending your thoughts and prayers to Adam Johnson and his family.

Today was an unfortunate reminder that this sport is incredibly dangerous and player safety should never be taken for granted. 🙏 pic.twitter.com/xMH6qY5HzA

— Maher Media (@MaherMediaCo) October 29, 2023