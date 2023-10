28 Οκτωβρίου 2023 – ΗΠΑ: «Χρόνια πολλά Ελλάδα»

Ανάρτηση έκανε η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. «Την 28η Οκτωβρίου, την Ημέρα του Όχι, γιορτάζουμε το διαρκές πνεύμα ελευθερίας και ανθεκτικότητας απέναντι στις αντιξοότητες που μοιράζονται η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Χρόνια Πολλά Ελλάδα!», αναφέρει η αμερικάνικη πρεσβεία σε ανάρτησή της στο twitter.

Η ανάρτηση συνοδεύεται με μία φωτογραφία της Ελληνικής σημαίας

On October 28th, as we mark #OXIDay, we celebrate the enduring spirit of freedom and resilience in the face of adversity shared by Greece and the United States. Χρόνια Πολλά Ελλάδα! 🇺🇸🇬🇷 #28ηΟκτωβριου pic.twitter.com/qp4IjLKhuJ

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) October 28, 2023