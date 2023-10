Μέιν μακελειό: Νεκρός ο δράστης της σφαγής

Το ανθρωποκυνηγητό στο Μέιν τερματίστηκε: ο φερόμενος ως δράστης της χειρότερης σφαγής αυτής της χρονιάς και μιας από τις πλέον πολύνεκρες των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ (18 νεκροί) βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Παρασκευής αφού, κατά τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, αυτοπυροβολήθηκε, ανακοίνωσαν οι αρχές. «Είναι νεκρός (…) Η πολιτειακή αστυνομία του Μέιν εντόπισε το πτώμα», δήλωσε η κυβερνήτρια Τζάνετ Μιλς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σημαίνοντας το πέρας 48 ωρών εντατικών ερευνών, άγχους και εγκλεισμού των κατοίκων τις πόλης Λιούιστον. Ο Ρόμπερτ Καρντ, 40 ετών, έφεδρος του στρατού, φαίνεται πως αυτοκτόνησε με όπλο, σύμφωνα με τον Μάικλ Σόσακ, αξιωματούχο αρμόδιο για τη δημόσια ασφάλεια στην πολιτεία Μέιν. Οι αρχές δεν ήταν σε θέση να πουν σε αυτό το στάδιο πότε ο ύποπτος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το βράδυ της Τετάρτης, οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι, ο άνδρας αυτός άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσα μπόουλινγκ στο Λιούιστον και, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, σε εστιατόριο-μπαρ της πόλης 36.000 κατοίκων, σκοτώνοντας 18 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 13. Το πτώμα του βρέθηκε κοντά σε ποταμό στο Λίσμπον Φολς, περίπου είκοσι λεπτά από τη Λιούιστον, χθες Παρασκευή περί τις 19:45 (σ.σ. τοπική ώρα· σήμερα στις 02:45 ώρα Ελλάδας). Το όχημά του εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή. Το βράδυ στο Λίσμπον Φολς δρόμοι που οδηγούσαν στον ποταμό Αντροσκόγκιν είχαν αποκλειστεί από την αστυνομία, διαπίστωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Απόψε, οι κάτοικοι του Μέιν μπορούν να πάρουν συλλογική ανάσα ανακούφισης», σχολίασε μέσω X (του πρώην Twitter) της γερουσιάστριας της πολιτείας Σούζαν Κόλινς, διευκρινίζοντας πως ειδοποιήθηκε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πως «βρέθηκε ο δράστης των ειδεχθών επιθέσεων στη Λιούιστον». Χθες το απόγευμα, καθώς συνεχιζόταν το ανθρωποκυνηγητό, οι αρχές ανακοίνωναν την άρση των περιοριστικών μέτρων για τους κατοίκους, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση παρέμενε «επικίνδυνη» και καλώντας τους να συνεχίσουν να «επαγρυπνούν».

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην αίθουσα μπόουλινγκ, άλλοι οκτώ στο εστιατόριο, ενώ τρεις τραυματίες υπέκυψαν σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν. Τα θύματα ήταν μεταξύ 14 και 76 ετών. Ανάμεσά τους πατέρας και γιος, 44 και 14 ετών, και ζευγάρι 73 και 76 ετών. Κέντρο εκπαίδευσης κωφών, με έδρα μικρό νησί 45 λεπτά με το αυτοκίνητο νότια της Λιούιστον, υπέστη πολύ βαρύ χτύπημα: ανάμεσα στους νεκρούς στο Schemengees bar and Grille ήταν τέσσερις άνθρωποι που συνδέονταν με το εκπαιδευτικό ίδρυμα—πρώην μαθητές, μέλη του διδακτικού προσωπικού και συγγενείς, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η διευθύντρια του ιδρύματος, η Κάρεν Χόπκινς.

