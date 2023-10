Από δήμαρχος κλητήρας-Τηλεοπτικός παρουσιαστής ο Μπόρις Τζόνσον

Όχι και πάρα πολύ καιρό από την αποχώρηση του από την θέση του πρωθυπουργού και του βουλευτή, ο Μπόρις Τζόνσον αναλαμβάνει παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής στο GB News, μαζί με τον Τζέικομπ Ρις-Μογκ και τον Νάιτζελ Φάρατζ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Guardian, το GB News δήλωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στο κανάλι, από την κάλυψη των γενικών εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο και των εκλογών στις ΗΠΑ το επόμενο έτος. Ο μισθός του δεν γνωστοποιήθηκε, αλλά είναι πιθανό να λάβει εξαψήφιο ποσό.

Ο Τζόνσον κερδίζει ήδη ένα υψηλό εξαψήφιο ποσό ως αρθρογράφος της Daily Mail και έχει βγάλει εκατομμύρια λίρες από το κύκλωμα ομιλιών από τότε που εκδιώχθηκε από το Νο 10 πριν από περισσότερο από ένα χρόνο. Η Mail παρουσίασε τον Τζόνσον ως αρθρογράφο τον Ιούνιο και δήλωσε ότι η πρώτη του στήλη θα εμφανιζόταν στις 17:00 της ίδιας ημέρας, μόλις μία ημέρα μετά την έκθεση που διαπίστωσε ότι είχε παραπλανήσει σκόπιμα τις κοινότητες σχετικά με το σκάνδαλο Partygate.

Ακόμη, είχε συμμετάσχει σε μια εκστρατεία εκφοβισμού των βουλευτών που τον ερευνούσαν. Έκτοτε, έχει γράψει για τη Mail για θέματα που κυμαίνονται από τη χρήση ενός «θαυματουργού φαρμάκου» για απώλεια βάρους μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το GB News ανήκει από κοινού στον διαχειριστή hedge fund Sir Paul Marshall και στη Legatum, μια επενδυτική εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, την οποία συνίδρυσε ο πρόεδρος του GB News, Alan McCormick. Ο Μάρσαλ λέγεται ότι ετοιμάζει προσφορά για την αγορά της Daily Telegraph, πρώην εργοδότη του Τζόνσον. Ο Johnson έρχεται στο κανάλι μετά από μια δύσκολη περίοδο για τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ο οποίος τον περασμένο μήνα έθεσε σε διαθεσιμότητα τους παρουσιαστές Dan Wootton και Laurence Fox. Ο Φοξ είχε κάνει μισογυνικά σχόλια σε εκπομπή που παρουσίαζε ο Γουότον, ο οποίος δεν αμφισβήτησε τα σχόλια.

Το κανάλι ανέβηκε σε δημοσιότητα μέσω των προσλήψεων μεγάλων πολιτικών ονομάτων από τη δεξιά, συμπεριλαμβανομένων των Φάρατζ, Ρις-Μογκ και Άντερσον. Απασχολεί επίσης τους βουλευτές των Τόρις, Philip Davies και Esther McVey.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό GB News στο X, πρώην Twitter, ο Τζόνσον δήλωσε ότι θα μοιραστεί τις απόψεις του για τα πάντα στην νέα τηλεοπτική του στέγη. Είπε χαρακτηριστικά: « Με μεγάλο ενθουσιασμό, σας ανακοινώνω ότι σύντομα θα είμαι μαζί σας μέσα από το GB News.

Θα δώσω σε αυτό το αξιοσημείωτο νέο τηλεοπτικό κανάλι τις απροκάλυπτες απόψεις μου για τα πάντα, από τη Ρωσία, την Κίνα, τον πόλεμο στην Ουκρανία, το πώς αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις προκλήσεις, μέχρι τις τεράστιες ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας, γιατί πιστεύω ότι οι καλύτερες μέρες μας έρχονται. Και γιατί συνολικά οι άνθρωποι του κόσμου θέλουν να δουν περισσότερη «παγκόσμια Βρετανία», όχι λιγότερη».

We’re delighted to announce some very exciting news…https://t.co/BRg8ZgTy1X pic.twitter.com/FD0wz0Urkt

— GB News (@GBNEWS) October 27, 2023