Μέιν μακελειό: Άφαντος ο 40χρονος, φόβοι πως ετοιμάζει νέα επίθεση

Άκαρπες απέβησαν μέχρι στιγμής οι προσπάθειες εκατοντάδων αστυνομικών που «χτένιζαν μέχρι το βράδυ της Πέμπτης» τα δάση γύρω από το Λιούιστον του Μέιν για τον εντοπισμό του δράστη του μακελειού μετά και την έφοδο του FBI σε ιδιοκτησίες της οικογένειας, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι ο 40χρονος Ρόμπερτ Καρντ, έφεδρος στρατιωτικός και ελαφοκυνηγός «μπορεί να κρύβεται οπουδήποτε» και «να σχεδιάζει νέα επίθεση». Η τελευταία φορά που εθεάθη ο δράστης του μακελειού με τους 18 νεκρούς και τους 13 τραυματίες σε αίθουσα μπόουλινγκ και στη συνέχεια σε ένα μπαρ ήταν το βράδυ της Τετάρτης όταν διέφυγε από το σημείο της δεύτερης επίθεσης. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο λίγες ώρες αργότερα στην πόλη Λίσμπιν, περίπου 12 χλμ.. μακριά από το Λιούιστον του Μέιν.

Ο Καρντ κατετάγη στην εθνοφρουρά του Μέιν το 2002 και υπηρέτησε σε σταθμό βενζίνης του στρατοπέδου Σάκο στην ομώνυμη πόλη της πολιτείας. Ουδέποτε υπηρέτησε στο εξωτερικό. Είχε τον βαθμό του λοχία και υπήρξε εκπαιδευτής σκοποβολής και οπλουργός. Πηγές της τοπικής εθνοφρουράς αποκάλυψαν ότι ο Καρντ «άκουγε φωνές» και έπασχε από σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές. «Είχε απειλήσει να πυροβολήσει την πρόσοψη του διοικητηρίου του στρατοπέδου Σάκο, ενώ νοσηλεύθηκε σε ψυχιατρική κλινική για δύο εβδομάδες τον περασμένο Αύγουστο, προτού λάβει εξιτήριο», ανέφερε χθεσινή ανακοίνωση της πολιτειακής αστυνομίας.

Το βράδυ της Πέμπτης άνδρες του FBI και των ειδικών μονάδων SWAT της αστυνομία έκαναν έφοδο στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του Καρντ στο Μπόουντοϊν του Μέιν. Φωνάζοντας με τηλεβόα «FBI», εισάβαλαν στο σπίτι και αφού διαπίστωσαν ότι δεν βρισκόταν κανείς, μπήκαν στη συνέχεια επιθεωρητές, που έψαξαν βάσει εντάλματος σύλληψης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπλα και οποιαδήποτε στοιχεία που θα υποδείκνυαν κάποιο σχέδιο του δράστη για το μακελειό. Την ίδια ώρα επιθεωρητές της Πολιτειακής αστυνομίας του Μέιν, αλλά και του τοπικού αστυνομικού τμήματος έκαναν ανάλογη έφοδο και έρευνα σε άλλη τοποθεσία, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες τις επόμενες ημέρες. Ο Καρντ, οι γονείς του και ο αδελφός του με τη νύφη του, ζουν στην ευρύτερη περιοχή.

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Καρντ μπορεί να αναζητούσε την πρώην του όταν μπούκαρε στην αίθουσα μπόουλινγκ και στο μπαρ και έσπειρε τρόμο και θάνατο. Πηγές της αστυνομίας είπαν στο ABC Νεςς ότι ο δράστης άφησε ένα σημείωμα αυτοκτονίας με παραλήπτη τον γιο του, το οποίο όμως δεν αποσαφήνιζε τα κίνητρά του για το μακελειό.

Γείτονας ανέφερε σε τοπικό μέσο ότι η ιδιοκτησία της οικογένειας Καρντ είναι «βασικά ένα κτιριακό σύμπλεγμα» και είπε ότι οι συγγενείς ήταν μανιώδεις λάτρεις των όπλων «που πυροβολούσαν όλη την ώρα, τους άκουγες κάθε μέρα μετά το σχολείο». Ο ίδιος είπε ότι ίδια κάποτε τον Καρντ «γεμάτο αίματα, με ένα όπλο στην πλάτη κι ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπο» επιστρέφοντας από κυνήγι ελαφιών. Ο Μάρκο Γκάλμπρεϊθ, πρώην αρχιφύλακας της αστυνομίας της Φλόριντα και μέλος της ειδικής μονάδας SWAT, εκτιμά ότι ο δράστης μπορεί να έχει διαφύγει οπουδήποτε εντός των ΗΠΑ.

«Μπορεί να βρίσκεται σε εκείνη την περιοχή, σχεδιάζοντας να ανταλλάξει πυρά με την αστυνομία, να βάλει τέλος στη ζωή του, να εξαπολύσει νέα επίθεση. Ή μπορεί να βρίσκεται και στο Τέξας. Δεν έχουμε ιδέα. Αν το έχει σχεδιάσει καλά, μπορεί να βρίσκεται πλέον πολύ μακριά (…) Μπορεί να έχει ξυριστεί, να έχει φορέσει περούκα, να έχει αλλάξει την εμφάνισή του (…) άρα όλοι πρέπει να αγρυπνούμε», είπε στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail. Και πρόσθεσε ότι λόγω της στρατιωτικής του εκπαίδευσης ο δράστης πιθανώς έχει μάθει τεχνικές επιβίωσης σε δύσκολα περιβάλλοντα.

Τόνισε ακόμη ότι λόγω του ιστορικού ψυχιατρικών προβλημάτων του ο δράστης μπορεί να έχει ήδη αυτοκτονήσει σε απόμερο μέρος, για να μην τον βρουν και να συνεχίσει η κοινή γνώμη να φοβάται. Από την πλευρά του ο Ρόμπερτ Κάρλσον, αξιωματικός των δυνάμεων επιβολής του νόμου και εκπαιδευτής πυροβόλων όπλων, επεσήμανε ότι λόγω της στρατιωτικής του εμπειρίας ο Καρντ έχει «το ίδιο, αν όχι πιθανώς υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας» από τους αστυνομικούς που τον αναζητούν. Οι Αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους του Λιούιστον και του Λίσμπον στο Μέιν να παραμείνουν στα σπίτια τους στη διάρκεια της νύχτας. Πολλά σχολεία έμειναν κλειστά χθες και θα παραμείνουν και σήμερα Παρασκευή.\

“FBI! OPEN THE DOOR!” Manhunt may be coming to an end soon #Lewiston #Maine pic.twitter.com/dxUb0aQolM

— Alex Caprariello (@alcaprari23) October 26, 2023