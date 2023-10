Ρωσική ρουκέτα σκάει δίπλα στο κεφάλι Ουκρανού στρατιώτη και αυτός μένει ατάραχος

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει ρωσική ρουκέτα να σκάει δίπλα στο κεφάλι ενός Ουκρανού στρατιώτη που χειρίζεται drone και εκείνος να μένει ατάραχος, παρά την έκρηξη που μπορούσε να κοστίσει τη ζωή του. Το βίντεο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ από το ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων της ανατολικής Ευρώπης Visegrád 24 και στη λεζάντα αναφέρονται τα εξής:

«Το ρωσικό πυροβολικό χτυπά κοντά στο κεφάλι ενός ουκρανικού χειριστή drone. Μετά βίας πτοείται, απλώς φροντίζει να σκύψει εξαιτίας των χωμάτων που τινάχτηκαν στον αέρα».

Russian artillery strikes close to the head of a Ukrainian drone operator.

He barely flinches, just makes sure to duck for all the earth flying in the air. pic.twitter.com/dnvyDlm7Uy

