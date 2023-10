Σερ Μπόμπι Τσάρλτον θάνατος: Θρήνος στο αγγλικό ποδόσφαιρο

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ο ήρωας της Αγγλίας που κατέκτησε το Μουντιάλ του 1966, το μοναδικό τρόπαιο της χώρας του μέχρι και σήμερα. Ο πρώην θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με την άνοια, μόλις μια εβδομάδα μετά τον εορτασμό των γενεθλίων του. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο Σερ Μπόμπι «έφυγε ειρηνικά» τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (21/10), περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. «Με μεγάλη θλίψη μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο Σερ Μπόμπι απεβίωσε ειρηνικά τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Η οικογένειά του θα ήθελε να μεταφέρει τις ευχαριστίες της σε όλους όσοι συνέβαλαν στη φροντίδα του και στους πολλούς ανθρώπους που τον αγάπησαν και τον υποστήριξαν. Θα θέλαμε να ζητήσουμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή της οικογένειας αυτή τη στιγμή», ανέφερε η οικογένεια του θρυλικού ποδοσφαιριστή, σε δήλωση της.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέτινε επίσης φόρο τιμής στον θρύλο και δήλωσε ότι ο σύλλογος πενθεί μετά την είδηση. «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θρηνεί για τον θάνατο του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ενός από τους μεγαλύτερους και πιο αγαπητούς παίκτες στην ιστορία του συλλόγου μας. Ο Σερ Μπόμπι ήταν ήρωας για εκατομμύρια ανθρώπους, όχι μόνο στο Μάντσεστερ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά οπουδήποτε παίζεται ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο.

Τον θαύμαζαν τόσο για το αθλητικό του πνεύμα και την ακεραιότητά του όσο και για τα εξαιρετικά προσόντα του ως ποδοσφαιριστή. Ο Σερ Μπόμπι θα μείνει πάντα στη μνήμη μας ως ένας θρύλος του παιχνιδιού. Απόφοιτος της Ακαδημίας Νέων της ομάδας μας, ο Σερ Μπόμπι έπαιξε 758 παιχνίδια και σημείωσε 249 γκολ κατά τη διάρκεια των 17 χρόνων του ως παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Κύπελλο, τρία πρωταθλήματος και το κύπελλο Αγγλίας. Για την Αγγλία, έπαιξε 106 συμμετοχές και σημείωσε 49 γκολ, ενώ κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966.

Μετά την αποχώρησή του, συνέχισε να υπηρετεί τον σύλλογο, ως διευθυντής για 39 χρόνια», ανέφερε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε δήλωση της, για τον θάνατο του θρυλικού ποδοσφαιριστή.

Ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Ήταν πρωταγωνιστής στην κατάκτηση της Εθνικής Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966 και κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα αργότερα την ίδια χρονιά.Σημείωσε επίσης 249 γκολ σε 758 παιχνίδια για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παίζοντας εκεί για όλη την διάρκεια της καριέρας του, βοηθώντας την να κατακτήσει το 1968 το πρώτο της κύπελλο πρωταθλητριών. Παρά το γεγονός ότι έπαιζε ως μέσος, ο Σερ Μπόμπι σκόραρε άλλες 49 φορές σε 106 παιχνίδια για την Αγγλία.

Επίσης, ο Σερ Μπόμπι ήταν από τους λίγους επιζώντες της αεροπορικής τραγωδίας του Μονάχου το 1958, κατά την οποία σκοτώθηκαν οκτώ συμπαίκτες του.

