Βέλγιο επίθεση: Παραιτήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Tην παραίτησή του ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου, Βίνσεντ Βαν Κουίκενμπορν, ύστερα από νέα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα για τον τρομοκράτη των Βρυξελλών. Όπως σημείωσε ο παραιτηθείς υπουργός, «σήμερα το πρωί στις 9 π.μ., παρατήρησα το εξής: στις 15 Αυγούστου 2022, υπήρξε αίτημα έκδοσης από την Τυνησία για αυτόν τον άνδρα. Το αίτημα αυτό διαβιβάστηκε την 1η Σεπτεμβρίου, όπως όφειλε, από τον νομικό πραγματογνώμονα στην εισαγγελία των Βρυξελλών. Ο αρμόδιος δικαστής δεν απάντησε σε αυτό το αίτημα έκδοσης και ο φάκελος δεν διεκπεραιώθηκε».

Τόνισε ότι πρόκειται «ατομικό λάθος. Ένα μνημειώδες λάθος. Ένα απαράδεκτο λάθος. Ένα λάθος με δραματικές συνέπειες. Η ανεξαρτησία ενός δικαστή είναι το θεμέλιο του κράτους δικαίου μας. Πάντα υπερασπιζόμουν αυτήν την αρχή και θα συνεχίσω να την υπερασπίζομαι. Ως υπουργός δικαιοσύνης, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να παρέμβω στις αποφάσεις ενός δικαστή». «Αν και αυτό είναι έργο ενός μεμονωμένου και ανεξάρτητου δικαστή, εξακολουθώ να θέλω να αναλάβω την ευθύνη για αυτό το απαράδεκτο λάθος. Δεν ψάχνω απολύτως κανένα πρόσχημα. Δεν ψάχνω για δικαιολογίες. Νιώθω ότι είναι καθήκον μου να το κάνω» κατέληξε ο Βίνσεντ Βαν Κούικενμπορν.

Ο Λασουέντ Αμπντεσλάμ, που κατέληξε ύστερα από συμπλοκή με αστυνομικούς το πρωί της Τρίτης, έμενε παράνομα στο Βέλγιο καθώς το 2019 είχε υποβάλει αίτηση χορήγησης ασύλου που είχε απορριφθεί αλλά από το 2021 τα ίχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Βελγίου ο 45χρονος ήταν γνωστός στην αστυνομία για traffickingω και απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας. Το 2016, όπως ειπώθηκε σε συνέντευξη τύπου τα ξημερώματα της Τρίτης, υπηρεσία ξένης χώρας είχε επισημάνει το ριζοσπαστικοποιημένο προφίλ του και ότι ήταν έτοιμος να πολεμήσει για τη τζιχάντ «αλλα αυτή ήταν μια από τις δεκάδες αναφορές αυτού του τύπου που λαμβάνουμε καθημερινά» υποστήριξε ο υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου.

#BREAKING | A man has just shot dead several people in Brussels, with what appears to be a Kalashnikov. The suspect is believed to be on the run. (concordant sources)#Bruxelles #Belgium #Belgique pic.twitter.com/slHYVW9rj6

