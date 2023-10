Καπιτώλιο – Ισραήλ: 400 συλλήψεις Αμερικανοεβραίων

Στη σύλληψη 400 ατόμων προχώρησε την Τετάρτη η αστυνομία στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον, μετά τη συγκέντρωση έξω από το κτίριο αλλά και μέσα σε αυτό που πραγματοποιήσαν Αμερικανοεβραιοι, καλώντας το νομοθετικό σώμα να ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

HAPPENING NOW: Hundreds of American Jews are holding a sit-in at Congress — and we won’t leave until Congress calls for a ceasefire in Gaza. As thousands of U.S. Jews protest outside, over 350 are inside, including two dozen rabbis, holding prayerful resistance. pic.twitter.com/H0b2ort6fa

BREAKING: Jews and allies from @jvplive and IfNotNow are in Congress to demand: ceasefire now.

Join us across the country: https://t.co/XOBzCwXVzS https://t.co/ayMkoOy21d

— IfNotNow🔥 (@IfNotNowOrg) October 18, 2023