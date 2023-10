Βρυξέλλες επίθεση: Ανέλαβε την ευθύνη το Ισλαμικό Κράτος

Την ευθύνη για την αιματηρή επίθεση στις Βρυξέλλες με θύματα δύο Σουηδούς ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, σε ανάρτησή του στο κανάλι της ομάδας στο Telegram την Τρίτη (17/10).

Ο άνδρας που έσπειρε το θάνατο στο κέντρο των Βρυξελλών την Δευτέρα (16/10) έπεσε νεκρός μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς.

Reports are coming that This is allegedly the man who shot people in Brussels Belgium. The shooter seemed to also have an orange jacket.https://t.co/s5svFwr3AH#Israel #Palestine #Hamas #Hezbollah #Gaza #Iran #Attack #Brussels #Belgium

— Jack (@JackFought_1) October 16, 2023