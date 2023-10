Σολτς Ισραήλ: H στιγμή που σήμανε συναγερμός στο αεροπλάνο

Την στιγμή που ηχούν οι σειρήνες στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και βγαίνουν όλοι από το αεροπλάνο του καγκελάριου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, κατέγραψε βίντεο. Το αεροπλάνο του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς χρειάστηκε να εκκενωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ το βράδυ της Τρίτης λόγω επιθέσεων με ρουκέτες. Εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πώς οι βοηθοί και οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν με τον Γερμανό ηγέτη, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα το αεροπλάνο και να καλυφθούν ξαπλώνοντας στο διάδρομο προσγείωσης, ενώ ο Σολτς φέρεται να απομακρύνθηκε σε καταφύγιο.

«Είδα προσωπικά εκρήξεις στον ουρανό καθώς το ισραηλινό Iron Dome (σύστημα αεράμυνας) αναχαίτισε δύο πυραύλους» έγραψε στο X, πρώην Twitter o Ρόμπιν Αλεξάντερ, αναπληρωτής διευθυντής σύνταξης της γερμανικής εφημερίδας Welt, αναφερόμενος στους πυραύλους που αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome. O Σολτς και όσοι πετούσαν μαζί του μπόρεσαν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο λίγα λεπτά αργότερα, έπειτα από πρόσθετο έλεγχο ασφαλείας, σύμφωνα με την Bild.

German Chancellor Olaf Scholtz and his delegation were removed from the plane due to an air attack warning in Tel Aviv (Israel).

