Γάζα νοσοκομείο βομβαρδισμός: Παιδιά παίζουν και τραγουδούν 20 ώρες πριν το χτύπημα

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από το νοσοκομείο Al-Ahli Baptist στη Γάζα περίπου 20 ώρες πριν το αιματηρό χτύπημα με τους εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες το βράδυ της Τρίτης δημοσιεύει το πρακτορείο Anadolu. Στο βίντεο αυτό φαίνονται παιδιά μικρής ηλικίας να παίζουν παιχνίδια και να τραγουδάνε χωρίς να γνωρίζουν ότι τις επόμενες ώρες το συγκεκριμένο νοσοκομείο θα γίνει στόχος της πιο φονικής επίθεσης στη Γάζα τα τελευταία 15 χρόνια.

Children were playing games and singing songs…

Footage from just 20 hours ago at the Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza, where 500 people were killed in an Israeli airstrike https://t.co/VRz4BVuxzj pic.twitter.com/qnkI1jKGn3

— Anadolu English (@anadoluagency) October 18, 2023