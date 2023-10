Βρυξέλλες μακελάρης: Νεκρός ο τρομοκράτης που σκότωσε δύο τουρίστες

Κατέληξε, σύμφωνα με τη βελγική La Libre, ο τρομοκράτης του ISIS που σκότωσε χθες δύο τουρίστες στο κέντρο των Βρυξελλών, σκορπίζοντας εκ νέου τον τρόμο στην καρδιά της Ευρώπης. Νωρίτερα οι βελγικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι εξουδετέρωσαν έναν ύποπτο για την τρομοκρατική επίθεση, ενώ λίγο αργότερα επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τον μακελάρη. Τον εντόπισαν σήμερα το πρωί, οπλισμένο σε ένα καφέ στο προάστιο Schaerbeek των Βρυξελλών. Ο τρομοκράτης τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του από αστυνομικά πυρά στον θώρακα και εξέπνευσε στο ασθενοφόρο. Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών Annelies Verlinden, οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους καθώς ο άνδρας ήταν ακόμα οπλισμένος. Ο 45χρονος Αμπντεσαλέμ Λασουέντ, Τυνήσιος στην καταγωγή, παράτυπος μετανάστης στο Βέλγιο όπου αναζητούνταν εδώ και δύο χρόνια για να απελαθεί καθώς κατηγορούνταν για βαρύτατα αδικήματα, όπως σωματεμπορία, εντοπίστηκε σήμερα το πρωί κοντά στο σπίτι του.

Κοντά στο σημείο της σύλληψής του βρέθηκαν πολλά όπλα, ανάμεσά τους και το καλάσνικοφ που χρησιμοποίησε χθες για να δολοφονήσει τους δύο Σουηδούς τουρίστες μέσα σε κτίριο γραφείων όπου κατέφυγαν για να βρουν καταφύγιο από το δολοφονικό αμόκ του τρομοκράτη, στην καρδιά της βελγικής πρωτεύουσας. Από το μακελειό χθες τραυματίστηκε βαριά ακόμη ένας Σουηδός τουρίστας, ενώ ο δράστης κατά το δολοφονικό αμόκ του φώναζε «Αλλαχού Ακμπάρ». Τα θύματα φορούσαν μπλουζάκια της Εθνικής Σουηδίας, καθώς χθες το βράδυ διεξαγόταν στις Βρυξέλλες ο αγώνας Βέλγιο-Σουηδία, ο οποίος λόγω των γεγονότων διεκόπη. Στο βίντεό του ο τρομοκράτης έκανε αναφορά και στα περιστατικά με την καύση Κορανίου στη Σουηδία, λέγοντας ότι αυτό αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

In #Bruxelles if I throw the garbage before 6pm I get a fine, but if you are an irregular person from Tunisia, known to the police for human trafficking, threats to the security of the state and jihadism, you can circulate freely. Massive #security failure. #belgium #terrorism pic.twitter.com/CQUuNgFLxp

— Alessandro Di Maio (@alexdimaio) October 17, 2023