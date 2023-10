Βρυξέλλες επίθεση: Ελεύθερος ο μακελάρης του ISIS που σκότωσε τουρίστες με καλάσνικοφ

Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης της επίθεσης στο κέντρο των Βρυξελλών, ο οποίος φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ» σκότωσε δύο ανθρώπους με καταγωγή από τη Σουηδία και τραυμάτιζε άλλον έναν. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι βελγικές αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος είναι τυνησιακής καταγωγής, και σκότωσε τους δύο Σουηδούς τουρίστες, λίγο πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων Βελγίου και Σουηδίας, το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο ένοπλος άνοιξε πυρ αδιακρίτως φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», προτού διαφύγει με σκούτερ.

Σε κόκκινο συναγερμό οι Βρυξέλλες

Η βελγική αστυνομία, που έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του, ανέβασε στην υψηλότερη βαθμίδα (Κατηγορία 4) το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, έδωσε εντολή χθες το βράδυ να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα σύνορα με το Βέλγιο, καθώς ο ένοπλος, μέλος του ISIS, ακόμα διαφεύγει.

Voici ce que déclare dans une vidéo le probable terroriste de #Bruxelles : « Salutation islamique Allah Akbar.

Je m’appelle Abdesalem Al Guilani et je suis un combattant d’Allah. Je suis de l’Etat islamique. On aime qui nous aime et on hait qui nous hait.

Nous vivons pour notre… pic.twitter.com/hmjSq7HWBr — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) October 16, 2023

«Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν, δόξα στον Αλλάχ»

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο φερόμενος ως δράστης, δηλώνει μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης ISIS (Ισλαμικό Κράτος) και υπερηφανευόταν ότι σκότωσε άπιστους για να εκδικηθεί για τον φόνο ενός 6χρονου Παλαιστινιακής καταγωγής στο Σικάγο. Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο φερόμενος ως δράστης, αναφέρει: «Με ισλαμικούς χαιρετισμούς, Αλλάχου Άκμπαρ. Ονομάζομαι Αμπντεσαλέμ αλ Γκιλάνι και πολεμώ για τον Αλλάχ. Ανήκω στο Ισλαμικό Κράτος. Αγαπάμε όσους μας αγαπούν και μισούμε όσους μας μισούν. Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν. Δόξα στον Αλλάχ. Ο αδερφός σας πήρε εκδίκηση για λογαριασμό των μουσουλμάνων. Έχω σκοτώσει τρεις Σουηδούς, μέχρι στιγμής. Δόξα στον Αλλάχ. Τρεις Σουηδούς, ναι. Σε εκείνους που έβλαψα, ας με συγχωρήσουν. Κι εγώ τους συγχωρώ όλους. Ειρήνη υμίν». Σύμφωνα με τη βελγική τηλεόραση, ο δράστης που διέφυγε και δεν έχει ακόμα συλληφθεί, είναι ο 45χρονος Λασουέντ Αμπντεσλάμ, Τυνησιακής καταγωγής, κάτοικος Βρυξελλών.

Το βίντεο σοκ από τη στιγμή της επίθεσης

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να απεικονίζεται η στιγμή της δολοφονίας. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένας άνδρας με πορτοκαλί μπουφάν κατεβαίνει από σκούτερ και αρχίζει να κυνηγά περαστικούς, πυροβολώντας αδιακρίτως, ενώ ο κόσμος τρέχει πανικόβλητος. Στο τέλος, φαίνεται να μπαίνει σε ένα κτίριο και να πυροβολεί ανθρώπους που είχαν τρέξει στο εσωτερικό του. Ένας άνθρωπος φαίνεται να πέφτει στο έδαφος και ο δράστης συνεχίζει να τον πυροβολεί. Άλλο βίντεο φέρεται να δείχνει τον δράστη να ανεβαίνει στο σκούτερ και να φεύγει, μετά τους πυροβολισμούς.

🚨#BREAKING: Terriost attack in Brussels, Belgium; At least 2 dead and one injured so far; The terriost shouts “Allahu Akbar.” https://t.co/Z06M6Xdrun — World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 16, 2023

Πρωθυπουργός Βελγίου: Να είστε σε επαγρύπνηση

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρόο μετέβη εσπευσμένα χθες στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων, μαζί με τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. «Παρακολουθούμε την κατάσταση και ζητάμε από τους κατοίκους των Βρυξελλών να είναι σε επαγρύπνηση», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Διεκόπη ο αγώνας Βέλγιο-Σουηδία, αγωνία στις κερκίδες

Ο αγώνας για τα προκριματικά του Euro 2024 μεταξύ Βελγίου και Σουηδίας διεκόπη οριστικά στο ημίχρονο για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε η UEFA. Οι Σουηδοί ποδοσφαιριστές ξεκαθάρισαν στην UEFA ότι δεν θα αγωνιζόντουσαν στο δεύτερο ημίχρονο μετά την τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δύο συμπατριώτες τους, μετέδωσε νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο TV6.

Σοκαρισμένη η ΕΕ από την τρομοκρατική επίθεση

Τον αποτροπιασμό του για την δολοφονία δύο Σουηδών στις Βρυξέλλες εξέφρασε ο υπουργός Δικαιοσύνης της σκανδιναβικής χώρας Γκούναρ Στρόμερ, συμπληρώνοντας ότι η σουηδική κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αρχίσει εντατικές προσπάθειες για να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όσα συνέβησαν. «Είμαστε ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία», υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας ότι οι σκέψεις της είναι στις οικογένειες των θυμάτων της αποτρόπαιης επίθεσης.

Τυνίσιος τζιχαντιστής του ISIS ο μακελάρης των Βρυξελλών -Ηταν προς απέλαση, κατηγορούνταν για βαριά αδικήματα

Όπως επιβεβαίωσε νωρίς το πρωί στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρόο ο δράστης βρισκόταν παράτυπα στο Βέλγιο. Είχε αιτηθεί άσυλο το 2019, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε. Είχε απομακρυνθεί από το δήμο όπου διέμενε το 2021 και ως εκ τούτου οι Αρχές δεν μπόρεσαν να του επιδώσουν την εντολή να εγκαταλείψει στη χώρα.

Ο δράστης είναι γνωστός στην αστυνομία του Βελγίου για εμπορία ανθρώπων, παράνομη διαμονή και διακινδύνευση της κρατικής ασφάλειας. Το 2016, μια ξένη υπηρεσία τον ανέφερε ως ριζοσπαστικοποιημένο, έτοιμο να πολεμήσει σε ζώνη σύγκρουσης για την τζιχάντ, «αλλά αυτό ήταν μέρος δεκάδων καθημερινών εκθέσεων αυτού του τύπου» εκείνη την εποχή και δεν μπορούσε να γίνει τίποτε εκείνη την εποχή, όπως εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου, Βίνσεντ Βαν Κουίκενμπορν.

Πιο πρόσφατα ο δράστης φέρεται να απείλησε έναν κάτοικο ενός κέντρου ασύλου στο Campine, ο οποίος τον κατήγγειλε και ανέφερε ότι είχε καταδικαστεί για τρομοκρατία στην Τυνησία. Το Κοινό Κέντρο Πληροφοριών, που δημιουργήθηκε στο Βέλγιο μετά τις επιθέσεις για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία, είχε προγραμματίσει μια συνάντηση για αυτήν ακριβώς την Τρίτη, αλλά έλαβε επίσης πληροφορίες ότι η καταδίκη του αφορούσε σε πράξεις του κοινού ποινικού δικαίου και όχι για τρομοκρατία. «Δεν υπήρχε επομένως εντοπισθείσα επικείμενη τρομοκρατική απειλή», εξήγησε ο Βέλγος υπουργός Δικαιοσύνης.

Και σημείωσε ότι η τρομοκρατική ενέργεια του δράστη δεν φαίνεται να έχει άμεση σχέση με την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, έστω κι αν στο βίντεο που ανήρτησε ο Τυνήσιος στον λογαριασμό του στο Facebook, ανέφερε ως κίνητρο την εκδίκηση για την ισλαμοφοβική δολοφονία ενός εξάχρονου Παλαιστινιακής καταγωγής στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά το γεγονός ότι στοχοθέτησε Σουηδούς αναμφίβολα δεν είναι τυχαίο. Όπως επιβεβαίωσε ο εγκληματολόγος Michaël Dantinne του Πανεπιστημίου της Λιέγης, η εικόνα της Σουηδίας έχει αμαυρωθεί τους τελευταίους μήνες στον μουσουλμανικό κόσμο μετά από πολλά περιστατικά καψίματος Κορανίου.