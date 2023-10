Βρυξέλλες μακελάρης: «Δολοφόνησα άπιστους, ζούμε και πεθαίνουμε για τη θρησκεία μας»

Ένα βίαιο μήνυμα ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο άνδρας που σκότωσε τουλάχιστον δύο άτομα στο κέντρο των Βρυξελλών τη Δευτέρα. Ο Σλαϊέμ Σλούμα ισχυρίζεται στο βίντεο ότι ανήκει στο Ισλαμικό Κράτος, ενώ υπερηφανευόταν ότι σκότωσε κακοποιούς. Όπως είπε πυροβόλησε δύο άτομα «για να εκδικηθεί για τους μουσουλμάνους και ότι ζούμε και πεθαίνουμε για τη θρησκεία μας». Το βίντεο του Σλούμα πολύ γρήγορα συγκέντρωσε σχολιαστές που τον καθύβριζαν. Το προφίλ του στο Facebook έχει πλέον διαγραφεί. Υπενθυμίζεται ότι μετά την επίθεση ο δράστης καταζητείται.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο ίδιος είχε γράψει ένα μήνυμα για το μικρό αγόρι Παλαιστινιακής καταγωγής που μαχαιρώθηκε θανάσιμα στο Σικάγο την Κυριακή, εξηγώντας ότι αν το θύμα ήταν χριστιανός και όχι μουσουλμάνος «θα το αποκαλούσαν τρομοκρατία και όχι βίαιο έγκλημα». Κατά την επίθεση που εξαπέλυσε αργότερα, ο τρομοκράτης έφτασε στο κέντρο της πόλης με σκούτερ. Πυροβόλησε τα θύματά του με αυτόματο όπλο και στη συνέχεια αναζήτησε και άλλα θύματα πριν εξαφανιστεί με το σκούτερ. Σύμφωνα με μάρτυρες, ο άνδρας φώναξε «Allahu akbar» καθώς πραγματοποιούσε την επίθεσή του. Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ του Βελγίου και της Σουηδίας για το Euro.

Το χρονικό

Ενοπλη επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις Βρυξέλλες με δύο άντρες που φορούσαν σουηδικές ποδοσφαιρικές φανέλες, ενόψει του αγώνα για τα προκριματικά του Euro 2024 με το Βέλγιο, να χάνουν τελικά τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένοπλος άνοιξε συγκεκριμένα πυρ στο κέντρο της πόλης σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας έναν ακόμα. Ο ένοπλος μάλιστα φέρεται να φώναξε «Allahu Akbar» (Ο Αλλάχ είναι μεγάλος). Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν ειδικότερα γύρω στις 7:15 μ.μ. (τοπική ώρα) στη Λεωφόρο Ίπρ.

Κανένας ύποπτος δεν έχει ακόμη συλληφθεί και η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή. Στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα ενώ επικρατεί ο πανικός. Ο δράστης, όπως φαίνεται στα βίντεο στα οποία αποτυπώνεται η στιγμή των πυροβολισμών, φοράει κόκκινο τζάκετ, μαύρο παντελόνι και κουκούλα στο κεφάλι. Εμφανίζεται πεζός, με όπλο, και αρχίζει να πυροβολεί στο πεζοδρόμιο όποιον βρίσκει μπροστά του. Ο κόσμος, μόλις ακούει τους πυροβολισμούς αρχίζει να τρέχει με πανικό, ενώ ο ένοπλος έτρεξε πίσω από δύο άτομα, που προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο σε κτίριο με βιτρίνα. Εκεί τους εγκλωβίζει και φαίνεται να πυροβολεί ξανά.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ilse Vande Keere δήλωσε ότι οι αστυνομικοί έφτασαν σύντομα στο σημείο και απέκλεισαν την άμεση γειτονιά. Η ίδια αρνήθηκε να διευκρινίσει τις συνθήκες των πυροβολισμών. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Σουηδίας παίζει με το Βέλγιο σε έναν προκριματικό αγώνα για το Euro 2024, αν και δεν είναι σαφές αν τα θύματα βρίσκονταν στην πόλη για τον αγώνα. Οι πυροβολισμοί έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης επαγρύπνησης που συνδέεται με τον συνεχιζόμενο πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ο οποίος έχει αυξήσει την επιφυλακή σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη.

Ο πρωθυπουργός Βρυξελλών ζήτησε από τους κατοίκους να είναι σε επαγρύπνηση

Στο εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων του Βελγίου βρίσκεται ο πρωθυπουργός της χώρας Αλεξάντερ Ντε Κρόο με τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. «Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων της άνανδρης επίθεσης στις Βρυξέλλες», αναφέρει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Αλεξάντερ Ντε Κρόο, προσθέτοντας ότι βρίσκεται «με τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στο εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων». «Παρακολουθούμε την κατάσταση και ζητάμε από τους κατοίκους των Βρυξελλών να είναι σε επαγρύπνηση», υπογραμμίζει.