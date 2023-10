Βρυξέλλες επίθεση: Σοκ, πυροβολισμοί με νεκρούς – Φώναζε «Αλλαχού Ακμπάρ» ο δράστης

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στο κέντρο των Βρυξελλών με τον δράστη να δηλώνει μέλος του ISIS. Όπως μεταδίδουν βελγικά ΜΜΕ τα θύματα πιθανώς είναι Σουηδοί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο νεκροί φορούσαν μπλούζες ποδοσφαιρικής ομάδας, ενώ άλλα ΜΜΕ κάνουν λόγο για δράστη που φώναζε «Αλλαχού Άκμπαρ». Σημειώνεται ότι στη βελγική πρωτεύουσα την ώρα των πυροβολισμών έπαιζε αγώνας Σουηδία-Βέλγιο για τα προκριματικά Euro 2024.

#BREAKING | A man has just shot dead several people in Brussels, with what appears to be a Kalashnikov. The suspect is believed to be on the run. (concordant sources)#Bruxelles #Belgium #Belgique pic.twitter.com/slHYVW9rj6 — Ratnesh Mishra 🇮🇳 (@Ratnesh_speaks) October 16, 2023

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να απεικονίζεται η στιγμή της δολοφονίας. Ρεπορτάζ κάνουν λόγο και για έναν τραυματία. Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας με πορτοκαλί μπουφάν να κατεβαίνει από σκούτερ και στη συνέχεια να κυνηγά περαστικούς πυροβολώντας αδιακρίτως. Αφού παρατάει στο πεζοδρόμιο το σκούτερ, ο δράστης πιάνει το όπλο του και αρχίζει να πυροβολεί ενώ ο κόσμος τρέχει πανικόβλητος. Στο τέλος, φαίνεται να μπαίνει σε ένα κτίριο και να πυροβολεί ανθρώπους που είχαν τρέξει στο εσωτερικό του. Ένας άνθρωπος φαίνεται να πέφτει στο έδαφος και ο δράστης συνεχίζει να τον πυροβολεί.

BREAKING 🚨 Shooting in Brussels, two people reportedly dead, shooter captured on footage pic.twitter.com/0EAqx18Yio — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 16, 2023