Μέτσολα – Φον ντερ Λάιεν Ισραήλ: Η στιγμή που τρέχουν έντρομες σε καταφύγιο

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και η πρόεδρος της ΕΕ Φον ντερ Λάιεν σπεύδουν σε καταφύγιο, ενώ οι σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ.

Watch: Israel President Isaac Herzog and EU Prez Von Der Leyen take shelter as sirens blare in Tel Aviv, Israel @WIONews pic.twitter.com/0fnctqaXVk

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ήταν σε συνάντηση όταν ήχησαν οι σειρήνες.

Λίγο νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, επισκέφθηκαν το Κφαρ Αζά στο Ισραήλ.

In Re’im, where Hamas turned a festival of music into a carnage of murder. The horror is unspeakable.

I met first responders, many of whom are still here.

Terrorists opened fire on revellers, killing, torturing and abducting.

We remember those lost and honour their memory. pic.twitter.com/RAz27LI9mA

— Roberta Metsola (@EP_President) October 13, 2023