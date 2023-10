Κιλιάν Εμπαπέ μητέρα: Κινδυνεύει με… απόλυση!

Το μέλλον της καριέρας του Κιλιάν Εμπαπέ μπορεί να αλλάξει άμεσα. Η μητέρα του, Φαϊζά Λαμαρί, φρόντιζε μέχρι στιγμής τα συμφέροντά του, αλλά η πρόσφατη αλλαγή στους κανονισμούς της FIFA για τους πράκτορες θα μπορούσε να διαφοροποιήσει αυτή την κατάσταση. Η Λαμαρί δεν είναι παρούσα ανάμεσα στους χιλιάδες εγγεγραμμένους ατζέντηδες και χωρίς αυτή την άδεια δεν μπορεί να εκπροσωπήσει κανέναν ποδοσφαιριστή, να διαπραγματευτεί συμβόλαιο ή ακόμη και να εισπράξει προμήθεια, οπότε είναι πιθανόν ο Γάλλος αστέρας να αναγκαστεί να την «απολύσει». Όπως εξηγεί η ισπανική ιστοσελίδα Marca, λόγω των ημερομηνιών, η Λαμαρί δεν έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει αυτή την άδεια μέχρι τουλάχιστον τον ερχόμενο Μάιο, οπότε και θα υπάρξει νέα εξέταση.

Όσοι λειτουργούν παράνομα μπορούν να καταγγελθούν χάρη σε μια υπηρεσία της FIFA που επιτρέπει στους πράκτορες να «κυνηγιούνται» ανώνυμα, εάν εκτιμάται ότι εργάζονται χωρίς αυτήν την άδεια.

FOOTBALLERS WHO USE FAMILY MEMBERS AS AGENTS

1) Kylian Mbappe

-His mom, Fayza Lamari, is his agent and has earned over €500m in 6 years. pic.twitter.com/4nZ4hZXvTt

— O̷c̷t̷o̷b̷e̷a̷s̷t̷🤠 (@dapothewitty) July 8, 2023