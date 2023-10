Μέτσολα για Ισραήλ: Τρομοκρατία στη χειρότερη μορφή της ό,τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου

Τελετή αφιερωμένη στα θύματα των επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την οποία η Ρομπέρτα Μέτσολα έκανε λόγο για την «πιο φρικτή τρομοκρατική επίθεση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια». «Σας ευχαριστώ όλους όσοι είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον λαό του Ισραήλ που έχει υποστεί την πιο φρικτή τρομοκρατική επίθεση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ρομπέρτα Μέτσολα και πρόσθεσε: «Είμαι περήφανη που βρίσκομαι εδώ σήμερα με τόσο πολλούς από εσάς. Η παρουσία μας εδώ, έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σημαντική. Η συγκέντρωση μας είναι συμβολική, η φωνή μας είναι σημαντική και η ισχυρή μας στάση ενάντια στην τρομοκρατία είναι ζωτικής σημασίας».

October 7th will go down in global infamy.

The people in Israel have endured the worst terrorist attack in generations.

Europe stands together in solidarity.

We condemn the appalling acts of terrorism, and demand the immediate release of hostages. https://t.co/q1gVW1Aosz

— Roberta Metsola (@EP_President) October 11, 2023