Τέλος στη συνεργασία της Mia Khalifa με το Playboy λόγω των θέσεών της υπέρ της Χαμάς

Οργή στα social media έχει προκαλέσει η αραβικής καταγωγής πρώην πορνοστάρ και νυν μοντέλο του Onlyfans Mia Khalifa, επειδή τοποθετήθηκε υπέρ της Χαμάς στον πόλεμο που μαίνεται στο Ισραήλ. Με καταγωγή από τον Λίβανο, η Mia Khalifa ήταν ξεκάθαρο ποια πλευρά υποστηρίζει. Αυτό που εξόργισε το κοινό, όμως, ήταν η συμβουλή που έδωσε στους «πολεμιιστές» της Χαμάς για να τραβούν καλύτερα τα βίντεο με τις επιθέσεις τους. «Μπορεί κάποιος να πει παρακαλώ στους μαχητές για την ελευθερία στην Παλαιστίνη να γυρίσουν τα κινητά τους έτσι ώστε να τραβάνε οριζόντια βίντεο;», ήταν το μήνυμα που έγραψε στις 7 Οκτωβρίου στο «Χ». Έπειτα ανέφερε πως όσοι δεν υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους βρίσκονται στην λάθος πλευρά της ιστορίας.

Οι απόψεις της οδήγησαν στον τερματισμό της συνεργασίας της με μια εταιρία αρχικά, αλλά και στη συνέχεια με το Playboy που έκλεισε το κανάλι της στην πλατφόρμα του και αφαίρεσε όλο το περιεχόμενό της από αυτή. «Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι υπάρχει αρκετό υλικό 4k του λαού μου να γκρεμίζει τα τείχη της ανοιχτής φυλακής στην οποία αναγκάστηκαν να ζουν αφού τους έδιωξαν από τα σπίτια τους, έτσι ώστε να έχουμε πολλές επιλογές για τα βιβλία ιστορίας», είχε σημειώσει. Μάλιστα, χαρακτήρισε μια φωτογραφία όπου μέλη της Χαμάς επιτίθενται σε Ισραηλινούς ως «πίνακα της Αναγέννησης».

Δεν αλλάζει στάση

Η απώλεια των συνεργασιών, πάντως, δεν έδειξε να την απασχολεί και ιδιαίτερα: «Μπορώ να πω ότι το γεγονός ότι υποστηρίζω την Παλαιστίνη μού έχει στοιχίσει επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά είμαι περισσότερο οργισμένη με τον εαυτό μου που που δεν έλεγξα εάν οι άνθρωποι με τους οποίους επρόκειτο να συνεργαστώ ήταν σιωνιστές», ανέφερε. «Είμαι από τον Λίβανο, είστε τρελοί αν νομίζετε ότι θα μπορούσα να πάρω το μέρος των αποικιοκρατών», σημείωσε.

Breaking: Playboy FIRES Porn Star Mia Khalifa for her shocking praise of Hamas executing Israeli police and civilians. In a statement emailed to all Playboy members subscribed to the companies newsletter, the magazine said they will ‘terminate Playboy’s relationship with Mia… pic.twitter.com/69YhtD9Hy9 — Oli London (@OliLondonTV) October 10, 2023

Η Mia Khalifa άνοιξε διάλογο με πολλούς από τους χρήστες του «Χ» που εξοργίστηκαν με τα μηνύματά της. Τα ξημερώματα της Τρίτης (10/10) προχώρησε σε ανάρτηση που ανέφερε πως δεν έχει διάθεση να προωθήσει τη βία. Σημείωσε πως αποκάλεσε τα μέλη της Χαμάς πολεμιστές για την ελευθερία γιατί «αυτό ακριβώς κάνουν οι Παλαιστίνιοι πολίτες… μάχονται για την ελευθερία κάθε μέρα».

I just wanna make sure there’s 4k footage of my people breaking down the walls of the open air prison they’ve been forced out of their homes and into so we have good options for the history books that write about how how they freed themselves from apartheid. Please worry about… https://t.co/sgx8kzAHnL — Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023

I’d say supporting Palestine has lost me business opportunities, but I’m more angry at myself for not checking whether or not I was entering into business with Zionists. My bad. https://t.co/sgx8kzAHnL — Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023