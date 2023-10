Ισραήλ πόλεμος – CNN: Ο Άντερσον Κούπερ λυγίζει on air

Η τραγωδία που εκτυλίσσεται τις τελευταίες ημέρες στο Ισραήλ δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Ακόμη και έναν έμπειρο δημοσιογράφο, όπως είναι ο Άντερσον Κούπερ, του CNN. Η αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς το Σαββατοκύριακο στο Ισραήλ έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 900 Ισραηλινούς, μεταξύ των οποίων 260 νεαρά άτομα, τα οποία μαρτύρησαν στα χέρια των τρομοκρατών, όπως δείχνουν τα πολυάριθμα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Παράλληλα, δεκάδες είναι οι ιστορίες αγνοουμένων ή απαχθέντων που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς οι συγγενείς τους κάνουν εκκλήσεις για βοήθεια ή πληροφορίες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Γιφάτ Ζάιλερ, τα ξαδέλφια της οποίας -συμπεριλαμβανομένων ενός βρέφους και ενός τρίχρονου παιδιού- απήχθησαν από τη Χαμάς. Η γυναίκα βγήκε στον αέρα του CNN, κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης του έμπειρου δημοσιογράφου Άντερσον Κούπερ

Anderson Cooper from @CNN, with a background as a war correspondent, down in tears and struggles to speak, while interviewing Yifat Zailer who’s cousins were kidnapped from their home by Hamas terrorists on Saturday. #Israel_under_attack pic.twitter.com/CxAEc8RLhD

— David Saranga (@DavidSaranga) October 10, 2023