Ισραήλ – Αντεπίθεση μετά την εισβολή της Χαμάς -Νετανιάχου: «Είμαστε σε πόλεμο»

Την αναβάθμιση της σύγκρουσης του Ισραήλ με την Χαμάς σε πόλεμο κήρυξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την πρωινή εισβολή των Παλαιστινίων από την οποία καταγραφεί τουλάχιστον 22 νεκροί και 580 τραυματίες, ενώ το Ισραήλ ήδη έχει ξεκινήσει την μεγάλη αντεπίθεσή του με αεροπορικές επιδρομές. Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει ο Guardian, ένας ανώνυμος ισραηλινός υπουργός δήλωσε στο Ynet ότι υπάρχει κίνδυνος οι επιθέσεις της Χαμάς να αποσκοπούν στην απόσπαση της προσοχής ενόψει μιας επίθεσης από το βορρά. Εν τω μεταξύ, η λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ δήλωσε ότι «βρίσκεται σε άμεση επαφή με την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αντίστασης και διεξάγει συνεχή αξιολόγηση των γεγονότων και της προόδου των επιχειρήσεων μαζί της».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς μέχρι στιγμής από τις ισραηλινές επιθέσεις έχει σκοτωθεί ένα άτομο.

Η επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα φέρει την κωδική ονομασία “Swords of Iron” («Σιδερένια Σπαθιά»). Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται σε διάφορα σημεία (ακόμα και στο Τελ Αβίβ) από τη Λωρίδα της Γάζας. Καθώς οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είναι σε κατάσταση πολέμου, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας, ενώ ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων.

The IDF is initiating a large-scale operation to defend Israeli civilians against the combined attack launched against Israel by Hamas this morning. pic.twitter.com/O2fuWjFvNb

«Είμαστε σε κατάσταση πολέμου, αυτή τη στιγμή στα νότια υπάρχουν 21 ενεργές επιχειρήσεις σε ακτίνα 80 χιλιομέτρων από τα σύνορα στη Γάζα» ανέφερε αστυνομικός διοικητής, ενώ σύμφωνα με αναφορές, ένοπλοι μαχητές εισβάλουν σε σπίτια και κρατούν ομήρους. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης του Ισραήλ (MDA), τουλάχιστον 20 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από το πρωί σε διάφορα σημεία στα νότια της χώρας, από πυροβολισμούς μαχητών της Χαμάς, καθώς και από ρουκέτες. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι 545 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία μέχρι στιγμής.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant has Approved an order to begin the Call-Up of Reservists to Reinforce and Support the Israeli Defense Force.

Multiple rocket impacts in southern Israel. This was coordinated by multiple factions in Gaza pic.twitter.com/TZB2DFP92h

