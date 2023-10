Οι ΗΠΑ κατέρριψαν τουρκικό drone στην Συρία – Διαψεύδει η Άγκυρα

Mαχητικό αεροσκάφος F-16 των Ηνωμένων Πολιτειών κατέρριψε τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που επιχειρούσε κοντά σε αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία. Την είδηση επιβεβαίωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλώντας στο Reuters. Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ έκαναν προηγουμενως αρκετές εκκλήσεις σε Τούρκους αξιωματούχους, ενημερώνοντάς τους ότι το μη επανδρωμένο τουρκικό αεροσκάφος πετούσε κοντά σε Αμερικανούς στρατιώτες.

Διαψεύδει η Άγκυρα πως είναι τουρκικό το drone που καταρρίφθηκε στη βόρεια Συρία. Το drone κατέρριψε ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, καθώς πετούσε κοντά σε βάση όπου βρίσκονται τόσο τα στρατεύματα του συνασπισμού όσο και μια συμμαχική δύναμη υπό την ηγεσία των Κούρδων της Συρίας. «Δεν είναι δικό μας», δήλωσε αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, όταν ρωτήθηκε αν το UAV ανήκε στις Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας. Νωρίτερα, τοπική πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στα μέτωπα της Συρίας, ανακοίνωσε την κατάρριψη «τουρκικού μη επανδρωμένου, τηλεκατευθυνόμενου αεροσκάφους» που πετούσε κοντά στην εν λόγω βάση.

NEW: A U.S. jet fighter shot down a Turkish drone in Syria after it was deemed a threat to U.S. forces in northeast Syria, a person familiar with the episode told WSJ

• A US official said they were aware that it was a Turkish drone pic.twitter.com/FNnRxCuCr3

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 5, 2023