Απομακρύνθηκε από τον Λευκό Οίκο ο σκύλος του Μπάιντεν

Ο σκύλος του Τζο Μπάιντεν έγινε ο δεύτερος σκύλος του Αμερικανού προέδρου που απομακρύνεται από το συγκρότημα του Λευκού Οίκου μετά από μια σειρά επιθέσεων κατά μελών του προσωπικού της αμερικανικής προεδρίας. Ο Κομάντερ, ένας γερμανικός ποιμενικός δύο ετών, φέρεται να δάγκωσε έναν αξιωματικό της Μυστικής Υπηρεσίας στις 25 Σεπτεμβρίου, στο 11ο γνωστό περιστατικό, ανέφερε η Washington Post την περασμένη εβδομάδα, με την εφημερίδα να επικαλείται έναν εκπρόσωπο της Μυστικής Υπηρεσίας .«Ο Κομάντερ δεν βρίσκεται επί του παρόντος στον χώρο του Λευκού Οίκου ενώ αξιολογούνται τα επόμενα βήματα», δήλωσε η εκπρόσωπος της πρώτης κυρίας Τζιλ Μπάιντεν, η Ελίζαμπεθ Αλεξάντερ, σε ανακοίνωσή της αργά χθες.

«Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία νοιάζονται πολύ για την ασφάλεια όσων εργάζονται στον Λευκό Οίκο και όσων τους προστατεύουν καθημερινά. Παραμένουν ευγνώμονες για την υπομονή και την υποστήριξη της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και όλων των εμπλεκομένων, καθώς συνεχίζουν να αναζητούν λύσεις», πρόσθεσε η Αλεξάντερ. Ο Λευκός Οίκος δεν ανέφερε πού βρίσκεται ο σκύλος της οικογένειας Μπάιντεν ή ποιες άλλες ενέργειες έγιναν.

Ο Κομάντερ δόθηκε στον Μπάιντεν ως κουτάβι τον Δεκέμβριο του 2021 και είναι ο τρίτος σκύλος του Αμερικανού προέδρου κατά την προεδρική του θητεία. Ένας άλλος γερμανικός ποιμενικός, ο Μέιτζορ, απομακρύνθηκε από τον Λευκό Οίκο σε ηλικία 3 ετών μετά από πολλά περιστατικά επίθεσης εναντίον μελών του προσωπικού κατά τα οποία τα δάγκωνε. Ένας μεγαλύτερος σε ηλικία γερμανικός ποιμενικός, ο Τσαμπ, πέθανε. Ο Μέιτζορ δάγκωσε επίσης μέλη του προσωπικού ασφαλείας παρά την εκπαίδευσή του.

BREAKING.🚨

Report surfaces Joe Biden "punches and kicks his dogs," amid Commander's removal from White House for biting Secret Service agents https://t.co/aDrrLycdOk

— Kyle Becker (@kylenabecker) October 5, 2023