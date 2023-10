China Open: Στα προημιτελικά η Σάκκαρη – Βίντεο

Στα προημιτελικά του Chnina Open στο Πεκίνο προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια απέκλεισε με 6-4, 2-6, 6-3 την Κινέζα Σινγιού Γουάνγκ και θα παίξει την Παρασκευή (09:30) με την Κόκο Γκοφ για μια θέση στον ημιτελικό.

Η Σάκκαρη συνεχίζει να κυνηγά την πρόκριση στο WTA Finals αλλά θα έχει δύσκολο έργο να προκριθεί στον ημιτελικό αφού η Γκοφ που κέρδισε πριν από λίγες εβδομάδες το US Open έχει 15 σερί νίκες!

Αν η Μαρία ηττηθεί από την Γκοφ, εκτός του ότι μένει εκτός ημιτελικών στο Πεκίνο, χάνει και τις ελπίδες της για το WTA Finals.

Strong down the stretch 💪@mariasakkari fights past Xin. Wang, lining up a quarterfinal clash against Gauff!#ChinaOpen pic.twitter.com/O3OX9RapSm

— wta (@WTA) October 5, 2023