Βενετία τροχαίο με λεωφορείο: Η στιγμή που πέφτει από τη γέφυρα

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από τη στιγμή που το λεωφορείο στη Βενετία πέφτει από τη γέφυρα στην περιοχή Μέστρε με αποτέλεσμα 21 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Για ανείπωτη τραγωδία κάνει λόγο ο δήμαρχος της Βενετίας, Λουίτζι Μπρουνιάρο λίγες ώρες μετά το τροχαίο δυστύχημα, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν δεκάδες άνθρωποι, έπεσε χθες το απόγευμα από γέφυρα, σκοτώνοντας 21 ανθρώπους και τραυματίζοντας 20, εκ των οποίων, οι πέντε χαροπαλεύουν. Δεν είναι ακόμη σαφές γιατί το λεωφορείο έπεσε από τη γέφυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ, ο οδηγός του λεωφορείου πιθανόν να ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία χάνοντας τον έλεγχο του οχήματος, υπάρχει επίσης και το ενδεχόμενο να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

🔴 BREAKING 🇮🇹: At least 21 deaths, including 2 children, and 18 injuries reported in the bus accident in #Venice that plunged off a bridge before catching fire. Most of the victims are #Ukrainians tourists, with a few #German passports found. The bus involved was electric #Italy pic.twitter.com/Jshbemd75d

Ωστόσο, οι κάμερες ασφαλείας θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας, όπως επισημαίνουν τα ιταλικά ΜΜΕ. «Κάποιοι οδηγοί που βρίσκονταν πίσω από το λεωφορείο είπαν ότι, ενώ το έβλεπαν να κινείται κανονικά στο δρόμο, ξαφνικά χωρίς λόγο άρχισε να πορεύεται στη δεξιά λωρίδα του δρόμου και εν συνεχεία να πέφτει από τη γέφυρα.Υπάρχουν όμως και κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το λεωφορείο φλεγόταν εν κινήσει και ότι ο οδηγός δεν μπορούσε να το σταματήσει επειδή είχε κολλήσει ανάμεσα σε αυτοκίνητα.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τα αυτοκίνητα που ήταν μπροστά του, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου και έπεσε από τη γέφυρα. Αλλά αυτή η είδηση δεν επιβεβαιώνεται. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν (όπως προκύπτει από το υλικό της κάμερας στη γέφυρα) ότι το λεωφορείο προσπάθησε να σταματήσει καθώς φαίνεται ότι άναψαν τα κόκκινα φώτα στο πίσω μέρος του. Στη συνέχεια, το λεωφορείο κινήθηκε προς το προστατευτικό κιγκλίδωμα, το έσπασε κι έπεσε από τη γέφυρα.

Πρόκειται για το σοβαρότερο τροχαίο δυστύχημα στην ιστορία της Βενετίας, όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και πολλοί ξένοι τουρίστες ενώ η ζωή ενός τετράχρονου κοριτσιού βρίσκεται σε κίνδυνο. «Το λεωφορείο έπεσε από γέφυρα στο Μέστρε της Βενετίας», δήλωσε στην ιταλική δημόσια τηλεόραση «RAI» ο υπεύθυνος συγκοινωνιών του δήμου της Βενετίας, Ρενάτο Μποράζο.

Στο μοιραίο λεωφορείο επέβαιναν Ουκρανοί, Γερμανοί, Κροάτες και Γάλλοι τουρίστες, σύμφωνα με τα διαβατήρια που έχουν περιέλθει στην κατοχή των ιταλικών αρχών. Το λεωφορείο επέστρεφε από το κάμπινγκ Hu – πρώην Jolly- στη Mαργκέρα. Σύμφωνα με πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στους επιβάτες πιθανότατα επέβαιναν και Ουκρανοί πρόσφυγες που διέμεναν προσωρινά στο κάμπινγκ της Μαργκέρα, καθώς στα συντρίμμια του οχήματος βρέθηκαν ουκρανικά διαβατήρια. Εκπρόσωπος των αρχών της Βενετίας δήλωσε ότι ο οδηγός του λεωφορείου ήταν ο 40χρονος Aλμπέρτο Ριζότο.

Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν άλλα θύματα, ό,τι απέμεινε από το λεωφορείο ανυψώθηκε με γερανό. Η εισαγγελία της Βενετίας διενεργεί έρευνα προκειμένου να διευκρινιστεί γιατί ο οδηγός του λεωφορείου της μεταφορικής εταιρείας «La Linea» έχασε τον έλεγχο με το όχημα να πέφτει από τη γέφυρα. Αρκετά ιταλικά μέσα ενημέρωσης εικάζουν ότι, ο οδηγός μπορεί να έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω προβλημάτων υγείας. Πάντως, στο σημείο του δυστυχήματος δεν βρέθηκαν ίχνη ολισθηρότητας. Ωστόσο, δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για ανθρώπινο λάθος.

A bus filled with tourists in Venice, Italy, plunged off an overpass guardrail, crashed near train tracks and exploded on Tuesday evening. At least 21 people on board have died, and more than a dozen were injured. https://t.co/JmUG7nder8 pic.twitter.com/2G6vmaeC1B

Στο σημείο του χθεσινού δυστυχήματος έσπευσαν περισσότερα από 40 ασθενοφόρα καθώς και αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες. Η τραγωδία σημειώθηκε χθες, λίγο πριν τις 20.00μμ. (ώρα Ιταλίας) στην υπερυψωμένη διάβαση του δρόμου που οδηγεί από το Μέστρε στη Μαργκέρα και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Α4. Όπως αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα «agenzianova», το λεωφορείο έσπασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα και έπεσε από ύψος 15 μέτρων. Τα συντρίμμια του οχήματος εντοπίστηκαν ανάμεσα σε μια αποθήκη και τις γραμμές του σιδηροδρομικού σταθμού. Το «λεωφορείο του τρόμου» που κινείτο με φυσικό αέριο πήρε αμέσως φωτιά. Η υψηλή θερμοκρασία έκανε το έργο των διασωστών ακόμα πιο δύσκολο.

More than 20 people were killed and 15 others were injured when a bus crashed in a section of Venice on Italy’s mainland.

Those killed included at least four Ukrainians and a German citizen. pic.twitter.com/8ZbOtRiZTW

— DW News (@dwnews) October 4, 2023