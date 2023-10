Τροχαίο Βενετία: «Άνθρωποι φώναζαν για βοήθεια», στο πένθος η Ιταλία

Τραγωδία με τουλάχιστον 21 νεκρούς, ανάμεσά τους 2 παιδιά, και 15 τραυματίες, εκ των οποίων οι 5 σε σοβαρή κατάσταση, σημειώθηκε χθες το βράδυ της Τρίτης στο Μέστρε της Ιταλίας, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Βενετία, όταν λεωφορείο έπεσε από γέφυρα. Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς πολλοί τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. νΗ ιταλική εφημερίδα Il Gazzettino έγραψε χθες πως το λεωφορείο που μετέφερε αλλοδαπούς σε κάμπινγκ κοντά στη Βενετία, φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες πριν την πτώση του από οδογέφυρα, στην περιοχή του Μέστρε. Το επικρατέστερο σενάριο είναι το λεωφορείο να χτύπησε τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος κατά την πτώση του και να πήρε φωτιά στο έδαφος, γράφει η il Gazzettino. Μεταξύ των πρώτων υποθέσεων για τα αίτια περιλαμβάνεται και εκείνη περί αδιαθεσίας του οδηγού.

Η Εισαγγελία της Βενετίας ερευνά την υπόθεση, ενώ τις επόμενες ώρες θα αναλυθούν οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας στην υπερυψωμένη διάβαση ώστε να κατανοηθoύν καλύτερα οι συνθήκες του δυστυχήματος. «Από τα πρώτα ευρήματα δεν προκύπτουν σημάδια φρεναρίσματος, λέει ο διοικητής της Δημοτικής Αστυνομίας της Βενετίας, Μάρκο Αγκοστίνι, που έσπευσε στον τόπο του δυστυχήματος. Η ασθένεια του οδηγού είναι σενάριο που εξετάζεται», πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA. Ο οδηγός δεν κατάφερε να αποφύγει την πτώση του λεωφορείου σε σιδηροτροχιά, η οποία βρίσκεται ακριβώς κάτω από την οδογέφυρα.

Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, εκτός από Ουκρανούς πολίτες (παραμένει αδιευκρίνιστο αν πρόκειται για τουρίστες ή πρόσφυγες) στο λεωφορείο επέβαιναν και Γερμανοί που επισκέπτονταν την Ιταλία.

Tο λεωφορείο πραγματοποιούσε δρομολόγιο χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, και σύμφωνα με την il Gazzettino, σε αυτό επέβαιναν Ουκρανοί, Γερμανοί, Κροάτες και Γάλλοι τουρίστες, όπως προέκυψε από τα διαβατήρια των επιβατών. Το λεωφορείο επέστρεφε στο κάμπινγκ Hu, πρώην Jolly, στη Marghera.

Scene in Venice, Italy where a bus plunged off an overpass, killing at least 21 people pic.twitter.com/l5pgpqVuSb

— BNO News (@BNONews) October 3, 2023