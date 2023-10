Σάκκαρη Πεκίνο: Στις «16» η Μαρία!

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη, κάτι που απέδειξε και στο China Open.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις νίκησε με 2-0 σετ (6-4, 6-2) τη Λίντα Φρουχβίρτοβα (Νο98 στην παγκόσμια κατάταξη) και προκρίθηκε στις «16» της διοργάνωσης.

Έτσι, η Σάκκαρη μετράει οκτώ νίκες στους τελευταίους εννέα αγώνες της και δείχνει ικανή να επαναλάβει την επιτυχία του περασμένου μήνα, όταν κατέκτησε το τουρνουά της Γκουανταλαχάρα.

Πλέον, η Μαρία Σάκκαρη θα βρει στον δρόμο της την τελευταία Κινέζα που συνεχίζει στο τουρνουά, την Σινγιού Γουάνγκ.

Moonlight victory 🌕@mariasakkari becomes the first Greek player to reach the Round of 16 in Beijing after defeating Fruhvirtova 6-4, 6-2. #ChinaOpen pic.twitter.com/xwTWm19VYj

— wta (@WTA) October 3, 2023