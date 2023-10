Σκύλος οδηγούσε αυτοκίνητο: Το είδε η αστυνομία από τις κάμερες ασφαλείας

Απίστευτο και όμως αληθινό! Σε έναν Σλοβάκο επιβλήθηκε πρόστιμο όταν μια κάμερα κυκλοφορίας κατέγραψε τον σκύλο του να κάθεται στο τιμόνι του οδηγού και να οδηγεί πάνω από το όριο ταχύτητας στο χωριό Šterusy της δυτικής Σλοβακίας. Η σλοβακική αστυνομία μοιράστηκε την πρωτοφανή είδηση στα social media κάνοντας black χιούμορ για τον ασυνείδητο και ανεύθυνο οδηγό του οχήματος. «Κύριε σκύλε υπερβήκατε το όριο ταχύτητας στο χωριό. Παρακαλώ τα δικαιολογητικά σας», αναφέρει η ανάρτηση στο Facebook. «”Δεν έχω…”, γαύγισε ο σκύλος. Λοιπόν, θα πληρώσετε πρόστιμο», ανέφερε η αστυνομία στην ψεύτικη συνομιλία. Το σκυλί είχε υπερβεί κατά 10 χιλιόμετρα την ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, σύμφωνα με το Business Insider.

Η ανάρτηση ανέφερε ότι οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους όταν εμφανίστηκε η φωτογραφία στο ραντάρ της αστυνομίας που έδειχνε τον σκύλο χωρίς άνθρωπο στον ορίζοντα. «Αντί για τη φωτογραφία του οδηγού, ένας καφέ κυνηγετικός σκύλος χαμογελούσε όμορφα στην κάμερα, καθόταν υπάκουα πίσω από το τιμόνι ενός Škoda και κοιτούσε μέσα από το παρμπρίζ το πολλά υποσχόμενο νεαρό ελάφι», συνεχίζει η ανάρτηση. Ο 31χρονος οδηγός ισχυρίστηκε ότι ο σκύλος είχε πηδήξει στην αγκαλιά του κατά τη διάρκεια της οδήγησης, αλλά η αστυνομία δεν μπόρεσε να δει καμία ξαφνική κίνηση μέσα στο αυτοκίνητο όταν εξέτασε το υλικό.

Του επιβλήθηκε άμεσα πρόστιμο από τους αστυνομικούς για παράβαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Η αστυνομία ολοκλήρωσε την ανάρτησή της δίνοντας οδηγίες στους οδηγούς να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας και προσοχής όταν μεταφέρουν τα κατοικίδιά τους, προσθέτοντας ότι οποιοδήποτε μέγεθος ζώου μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ασφαλείας. Ακόμη και ένα μικρό ζώο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία σας κατά την οδήγηση».

Dog captured on traffic camera behind wheel of speeding car, driver fined https://t.co/kmRWdTpypz pic.twitter.com/8vmOIAySwF

— New York Post (@nypost) October 1, 2023