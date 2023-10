Ισπανία φωτιά σε νυχτερινό κέντρο: Έρευνες για αγνοούμενους, τριήμερο πένθος

Τουλάχιστον 15 έχουν χάσει τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στην Μούρθια στης Ισπανίας. Η φωτιά ξέσπασε στο νυχτερινό κέντρο Fonda Milagros στην περιοχή Atalayas, γύρω στις 06:00 (04:00 ώρα Ελλάδας). Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τη φωτιά, η οποία ξέσπασε όταν το κλαμπ ήταν ακόμη γεμάτο κόσμο, ενώ σύμφωνα με αξιωματούχους ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί. Δεκατέσσερις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν την έρευνα στο κτήριο, σύμφωνα με το BBC.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε στο νυχτερινό κέντρο Fonda Milagros – γνωστό ως La Fonda – πριν εξαπλωθεί στα γειτονικά του κλαμπ, Teatre και Golden. Η κατάρρευση δυσκολεύει τις προσπάθειες να εντοπιστούν τα θύματα και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί από πού ακριβώς ξεκίνησε η φωτιά. Οι ερευνητές της αστυνομίας δεν μπόρεσαν ακόμη να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου κατάρρευσης.

This is how the interior of the nightclub that caught fire in #Murcia looked like. #Spain pic.twitter.com/Qc5WgYmVg7

— Ratnesh Mishra 🇮🇳 (@Ratnesh_speaks) October 1, 2023