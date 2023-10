Τερματοφύλακας τραυματισμός: Σοκ στο Βααλβάικ – Άγιαξ, έπεσε αναίσθητος

Ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην Ολλανδία, στον ποδοσφαιρικό αγώνα Βαλβάικ -Άγιαξ, καθώς το ματς διεκόπη στο 84′ λεπτο, μετά από άσχημο τραυματισμό του τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Ο αγώνας βρισκόταν στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν σε μία επίθεση που εκδήλωσε η ομάδα του Άγιαξ, ο τερματοφύλακας της Βαλβάικ, Φάεσεν, στην προσπάθειά του να βγει και να μπλοκάρει τη μπάλα, δέχτηκε δυνατό χτύπημα στο κεφάλι από τον Μπρόμπεϊ, με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητος στο χορτάρι. Τα ιαστρικά επιτελεία των δύο ομάδων χωρίς να χάσουν δευτερόλεπτο μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον 28χρονο παίκτη, ο οποίος δέχτηκε σφοδρό χτύπημα στο κεφάλι. Ο τεχνικός διευθυντής της Βαλβάικ δήλωσε πως ο 28χρονος τερματοφύλακας ανέκτησε τις αισθήσεις του και πως δεν θυμόταν τίποτα από την σύγκρουση με τον αντίπαλο.

Moment when Etienne Vaessen collided with Brian Brobbey of Ajax. Hope he pulls through pic.twitter.com/CRE3P4jEvI

— 9ja Futball Addict (@9jafutballnews) September 30, 2023